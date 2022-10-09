Білорусь заявила, що Україна готує удар по її території. Реакція МЗС

Ввечері 8 жовтня Білорусь заявила, що Україна готує удар по її території. Через це МЗС Білорусі викликало посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота. В українському МЗС вважають це можливою частиною російського плану провокації.

Як передає NNS, про це йдеться в заяві МЗС України.

“В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України”, – йдеться у документі.

Також в МЗС України закликали білоруський народ не піддаватися на провокації.

“Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України”, – йдеться у заяві.

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території цієї держави Росія запускала по Україні ракети. Також із Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська.

4 жовтня 2022 року Лукашенко офіційно визнав участь Білорусі у війні проти України. Того ж дня Лукашенко розповів, чи оголосить Білорусь мобілізацію. У Білорусі також вирішили перевірити військовозобов’язаних білорусів.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич розповів, що президент Росії Володимир Путін тримає напруження біля кордону України з Білоруссю, щоб відтягувати з фронту резерви ЗСУ. Проте ознак підготовки повторного наступу РФ з території Білорусі наразі немає.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Україна реагуватиме на потенційний наступ з Білорусі та підготує адекватну відповідь.