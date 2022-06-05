Байдена з дружиною екстрено евакуювали в безпечне місце

Президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден евакуювали з їхнього будинку в містечку Рехобот-Біч, штат Делавер.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН.

За словами представника Білого дому, евакуацію провели як запобіжний захід в суботу, 5 червня, після того, як невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір.

У небо було піднято військові літаки ВПС країни.

Невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір… було вжито запобіжні заходи. Жодної загрози президенту або його родині немає”, цитує чиновника CNN.

Згодом він додав, що президент і перша леді вже повернулися до своєї резиденції. Білий дім повідомив пресі про подію майже через годину після інциденту.

Секретна служба США підтвердила, що невеликий літак помилково увійшов в обмежений повітряний простір біля пляжного будинку Байденів.