Байдена з дружиною екстрено евакуювали в безпечне місце

Президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден евакуювали з їхнього будинку в містечку Рехобот-Біч, штат Делавер.
Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН.
За словами представника Білого дому, евакуацію провели як запобіжний захід в суботу, 5 червня, після того, як невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір.
У небо було піднято військові літаки ВПС країни.
Невеликий приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір… було вжито запобіжні заходи. Жодної загрози президенту або його родині немає”,цитує чиновника CNN.
Згодом він додав, що президент і перша леді вже повернулися до своєї резиденції. Білий дім повідомив пресі про подію майже через годину після інциденту.
Секретна служба США підтвердила, що невеликий літак помилково увійшов в обмежений повітряний простір біля пляжного будинку Байденів.
“Сьогодні близько 13:00 приватний літак увійшов в обмежений повітряний простір над Рехоботом, штат Делавер, після помилкового проникнення в охоронювану зону. Літак було негайно виведено з обмеженого повітряного простору. Секретна служба США проведе бесіду з пілотом”,заявив представник відомства Ентоні Гульєльмі.