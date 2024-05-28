Понад 2000 людей загинуло через зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї. А важко прохідна місцевість перешкоджає наданню допомоги і знижує надії на пошук людей, що вижили.

Про це повідомляє Reuters, передають Новини України – НСН.

Масивний зсув ґрунту, що зійшов у Папуа-Новій Гвінеї три дні тому, поховав понад 2 000 осіб, повідомив у понеділок уряд країни. Важко прохідна місцевість перешкоджає наданню допомоги і знижує надії на пошук людей, що вижили. Багато людей живуть в ізольованих гірських селах.

Зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї забрав життя понад 2000 людей

Національний центр із надзвичайних ситуацій назвав нову цифру в листі до ООН. Раніше йшлося про понад 670 можливих загиблих.

Міністр оборони країни Біллі Джозеф повідомив, що в шести віддалених селах у районі Майп-Мулітака в провінції Енга, де зсув ґрунту зійшов рано вранці в п’ятницю, коли більшість спала, мешкали 4000 осіб.

Понад 150 будинків просто виявилися поховані під уламками заввишки майже у два поверхи. Рятувальники чули крики з-під землі.

Через понад 72 години після сходження зсуву жителі все ще використовують лопати, палиці та голі руки, намагаючись розібрати завали. За даними провінційної влади, було знайдено тільки п’ять тіл.

Протягом 24 годин на місце лиха було направлено начальника оперативного відділу Сил оборони Австралії, на місці працювала інженерна група Сил оборони Папуа-Нової Гвінеї, а також військовий вертоліт для евакуації.

За його словами, уряд запросив геотехнічну групу Сил оборони Нової Зеландії, щоб оцінити можливі нестабільні ділянки землі поблизу, які можуть зробити небезпечним використання важкої землерийної техніки.

Провінції необхідно нарощувати потенціал із запобігання стихійним лихам, додав міністр, заявивши, що уряд відновить села і знову відкриє головне шосе, яке веде до міста і золотої копальні Поргера.

У понеділок Австралія оголосила про виділення початкового пакета допомоги в розмірі $ 1,66 млн і заявила, що направить технічних експертів для надання допомоги в проведенні рятувальних і відновлювальних робіт.

Китай також заявив, що надасть допомогу.

За словами Серхана Актопрака, глави місії міграційного агентства ООН у Папуа-Новій Гвінеї, через дощі, нестійкий ґрунт і поточну воду жителям і рятувальникам було вкрай небезпечно розчищати завали.

За його словами, понад 250 будинків було евакуйовано, і понад 1250 осіб були змушені покинути свої будинки.

Деякі жителі не хочуть, щоб важка техніка переривала траур, додав представник ООН.

“На даний момент, я думаю, люди розуміють, що шанси на те, що когось вдасться вивезти живим, дуже малі”.

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