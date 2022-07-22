Нові правила для українських біженців: в яких країнах і що змінилося

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже п’ять місяців. Одразу після вторгнення росії мільйони українців виїхали за кордон. І хоч частина з них вже повернулася, проте більшість залишається в інших країнах. До того ж, нові атаки росіян на українські міста змушують мешканців залишати домівки і шукати порятунок за кордоном. Їм варто знати, в деяких країнах діють інші правила для українських біженців – не такі, які були у лютому чи у березні. NNS розповість про останні зміни, посилаючись на travel.tochka.net.

Які країни змінюють правила для українських біженців

Грузія

У Тбілісі перестануть забезпечувати житлом українців. Ця програма завершить свою роботу 31 липня. З початку широкомасштабної війни українців у Грузії розміщували в готелях, проте тепер таку практику припинять. У Тбілісі цією програмою скористалися 5 тисяч українців, а 2300 громадян України й досі мешкають у готелях. З 15 липня українські біженці отримають грошову допомогу розміром 300 ларі на сім’ю та 45 ларі додатково на людину.

Польща

У країні дозволили українцям, які працюють на українські компанії та живуть у Польщі, не сплачувати польські податки. Згідно з польським законодавством, іноземці, які перебувають у країні понад 183 дні, стають податковими резидентами Польщі і мають сплачувати податки з доходів, навіть якщо прибуток отриманий не в Польщі. Таким чином, з кінця липня українцям довелося платити податки і в Україні, і в Польщі. Однак польський уряд зробив виняток для українців, які працюють на українські компанії.

Чехія

Тут українцям скоротили право на медичне страхування. Тепер українці у Чехії можуть отримати медичну страховку на 180 днів, а далі за неї доведеться платити.

Бельгія

Червоний Хрест у Бельгії перестав надавати тимчасове житло всім біженцям і українцям у тому числі. Раніше українці могли попросити надати їм тимчасове житло під час реєстрації у Fedasil та їх відправляли до тимчасового центру Червоного хреста. Там вони проживали кілька днів і їм знаходили постійне житло. До літа ситуація з біженцями погіршилася, варіантів розміщення поменшало і багато людей змушені жити в центрі по кілька місяців. Тепер же будівля центру повністю заповнена біженцями, тож більше не надають житла українцям.