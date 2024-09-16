Масштабні повені у Польщі: Україна відправляє підрозділи ДСНС

Масштабні повені у Польщі руйнують інфраструктуру, будинки і вбивають людей. Україна вирішила прийти на допомогу.

Про це повідомили у Верховній Раді 16 вересня, передають «Новини України – НСН».

Дружня Польща стикнулася з масштабними повенями. Зруйновано дамби, мости, підтоплені міста на півдні країни. Проводиться евакуація. На жаль, вже є перші жертви великої води. У постраждалих від повені регіонах оголошено стан стихійного лиха, – йдеться у повідомленні

Україною прийнято рішення відправити до Польщі підрозділи ДСНС для допомоги у подоланні наслідків повеней. Адже наші рятувальники мають у цьому значний досвід.

Мусимо допомогти нашим сусідам у важку годину. Так само як Польща з відкритим серцем взялася рятувати українців у перші дні повномасштабного вторгнення рф. Бажаю дружній Польщі стійкості та якнайшвидше впоратися з наслідками повеней. Україна поряд і завжди готова прийти на допомогу польському народу, – заявила Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк

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