В Угорщині посилили правила щодо абортів. Тепер перед процедурою жінки будуть зобовʼязані прослухати серцебиття плода.

Нова постанова буде діяти з 15 вересня. Перед процедурою аборту лікарі повинні надати звіт, що жінка прослухала серцебиття. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Babel”.

«Майже дві третини угорців повʼязують початок життя дитини з першим ударом серця», пояснили у Міністерстві внутрішніх справ.

Прийнята постанова є продовженням урядової політики проти абортів, яка спрямована на підвищення народжуваності.

В Угорщині з 1992 року закони про аборти не змінювалися. Згідно з якими, переривання вагітності можна зробити у перші 12 тижнів вагітності за медичними чи соціальними показаннями. У випадках, коли плід нежиттєздатний, операцію можна проводити на будь-якому етапі вагітності.

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