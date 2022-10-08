В Данії відкрили житлове містечко для українців: як воно виглядає. Воно обладнане усім необхідним для проживання.

Нове житлове містеяко з’явилося в місті Копенгаген. Про це NNS дізнався з повідомлення посольства Данії.

Зараз місцевою владою столиці Данії опрацьовується питання додаткового надання тимчасового житла для понад 1 тисячі українських переселенців. У новому житловому містечку для біженців з України є туалетна кімната, кухня й просторні ківмнати. На подвір’ї є місце для відпочинку та ігор для дітей, пісочниця та гірки, встановлена альтанка. Саме житлове містечко складається з двоповерхових будівель.

Під час урочистого відкриття містечка посол України в Данії Михайло Видойник подякував керівництву Копенгагена за зусилля, які місцева влада докладає для допомоги українцям. Він відзначив важливість забезпечення останніх тимчасовим житлом. А також наголосив, що тут українцям раді. Оскільки Копенгаген – це місто, відоме своєю відкритістю та толерантністю.

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