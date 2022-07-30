Україна офіційно скасувала угоду з Білоруссю про судноплавство річками та озерами. Ця угода дозволяла перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі.

29 липня, Кабінет Міністрів України розірвав угоду з Білорусь про внутрішнє судноплавство. Повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.