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Україна офіційно скасувала угоду з Білоруссю про судноплавство річками та озерами

Дата
1 10

Україна офіційно скасувала угоду з Білоруссю про судноплавство річками та озерами. Ця угода дозволяла перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі.

 29 липня, Кабінет Міністрів України розірвав угоду з Білорусь про внутрішнє судноплавство. Повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Денонсовано угоду між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, вчинену 05.02.1998 у м. Мінську”, написав Тарас Мельничук.

Дана угода дозволяла перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі, а також транзитні перевезення внутрішніми водними шляхами обох країн.

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