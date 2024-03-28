«Борщ – це російська страва»: у Японії Євгену Клопотенку відмовили у відкритті українського закладу

У Японії відомому шеф-кухарю Євгену Клопотенку відмовили у відкритті українського закладу. Оскільки там вважають борщ, російською стравою.

Про це написав в шеф-кухар у своєму Інстаграмі.

Євген Клопотенко поділився, що вів перемовини про відкриття українського закладу в Японії. Але він отримав негативну відповідь від японців. Аргументували це тим, що в країні поширена думка, що борщ є російською стравою.

У Японії Євгену Клопотенку відмовили у відкритті українського закладу

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«В Японії дуже поширена думка, що борщ – це російська страва. Тому погане ставлення до Росії не формує у японців хорошого враження про борщ. Інші пункти меню незнайомі японцям», – йдеться у відповіді.

Євген Клопотенко переконаний, що японці можуть оминати заклад. Адже «притомні японці, на щастя, історично є русофобами».

«Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: “поширена думка, що борщ – це російська страва», пише шеф-кухар.

Він наголосив, що ситуація є «чудовим прикладом глибини російської пропаганди».

«Ні, ця ситуація не зменшує масштаб наших старань. Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує», додав Клопотенко.

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