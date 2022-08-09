США ввели санкції проти сотні топ-чиновників Білорусі

США оголосили про введення санкцій проти 100 високопоставлених посадовців режиму в білорусі, причетних до підриву демократії в республіці, переслідування й репресій усіх, хто виступає за право на основні свободи.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Укрінформ”.

«Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій за участь у підриві, завданні шкоди демократичним інституціям або перешкоджанні демократичному переходу в білорусі», йдеться в заяві, приуроченій до двох років після фальсифікації президентських виборів у країні.

У цьому списку позначені, зокрема, високопоставлені посадовці адміністрації президента, МВС, КДБ, центральної виборчої комісії, генпрокуратури, головного апарату слідчого комітету, мінтрансзв’язку, головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Крім того, під санкції потрапили чиновники держтелерадіокомпанії «белтелерадіо», другої національної телестанції, а також представники командування ВПС і ППО республіки. У списку також опинилися члени парламенту, окружні судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів і адміністратори державних університетів.

У заяві підкреслюється, що зазначені особи були причетні до тортур, насильницького арешту мирних протестувальників, обшуків будинків і офісів журналістів, опозиціонерів та активістів. Крім того, з їх допомогою вибивалися вимушені зізнання, чинилися фальсифікації виборів, виносилися політично мотивовані вироки політв’язням. На іншому рівні відраховувалися студенти за участь у мирних акціях протесту, викривлялися закони й права на основні свободи, мали місце акти транснаціональних репресій.

Як повідомлялося, після сфальсифікованих виборів у білорусі 2020 року Держдепартамент США запровадив санкції проти майже 300 представників режиму, причетних до підриву демократії.

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