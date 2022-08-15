Протягом двох місяців вартість електроенергії в Європі зросла вдвічі

За два місяці вартість електроенергії в Європі зросла вдвічі. Зараз вартість енергопостачання у Європі тисне на споживачів та промисловість.

Ціни на електроенергію в Європі підскочили до нового рекорду. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”, що помилається на Bloomberg.

“Європейські ціни на електроенергію підскочили до нового рекорду, оскільки природний газ продовжив зростання, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити регіон у рецесію”, йдеться в повідомленні Bloomberg.

Відомо, що вартість електроенергії у Німеччині зросте на 3 3%. Тобто до €474 за МВт-год. Цей показник в 6 разів більше ніж в минулому році. До того, за останні 2 місяці вартість електроенергії зросла вдвічі. Також є побоювання відносно нестачі газу в Європі, що не дасть змоги достатньо виробити електричної енергії цієї зими. Крім того, атомні потужності Франції низькі, що скорочує можливість експорту в найближчі місяці.

“Зростання цін на енергоносії впливає на рахунки для домогосподарств і витрати на все: від виробництва їжі до нагрівання скла. Енергокриза спричиняє інфляцію по всій Європі, підштовхуючи зростання споживчих цін до двозначних цифр”, йдеться в повідомленні.

Зараз вартість енергопостачання у Європі тисне на гаманці споживачів та промисловість. Політики розглядають подальші заходи, аби полегшити удар та вплив на економіку від витрат, які зростають.

ДТП з українцями у Польщі: кількість постраждалих зросла вдвічі