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Північна Македонія передала літаки для ЗСУ – Подоляк

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Північна Македонія передала літаки для ЗСУ. Їх передачу підтвердив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Україна ніколи цього не забуде.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Суспільне”.

“Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків”, зазначив посадовець у своєму Твітері.

Нагадаємо,4 серпня видання MKD із посиланням на власні джерела повідомило про те, що Північна Македонія вирішила передати Україні чотири штурмові літаки Су-25, придбані у 2001 році. У 2003 році Міністерство оборони Північної Македонії заявило, що потреби у бойових літаках у складі Збройних сил більше немає, і у 2004 році літаки були законсервовані та готові до продажу.

Попри це 5 серпня Збройні сили України не підтвердили передач.

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