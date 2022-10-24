Коли востаннє Росія проводила ядерне випробування: подробиці

24 жовтня 1990 року Росія востаннє проводила ядерне випробування. Воно проходило в рамках програми СРСР.

Тоді ядерне випробування проводили на полігоні Нова Земля. У штольні глибиною 600 метрів підірвали заряд, потужністю 70 кілотонн. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу «SPRAVDI».

Натомість з моменту підписання Договору про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою, останній підземний вибух провели у 1963 році. Сьогодні РФ погрожує світові ядерною зброєю. Проте самостійно не проводила ніяких ядерних випробувань понад 30 років.

До того ж стан готовності та безпека експлуатації російського ядерного арсеналу викликає великі питання враховуючи недофінасування армії у 90-х роках й неналежного зберігання зброї.

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