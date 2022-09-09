ЄС скасував дію спрощеного візового режиму для громадян РФ. Воно почне діяти з 12 вересня 2022 року.

Тепер для росіян будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Суспільне».

Вже з 12 вересня візовий збір для росіян зросте до 80 євро. Їм потрібно буде подавати додаткові документи для оформлення візи. Весь процес оформлення документів для росіян буде довшим. При цьому, до видачі багаторазових віз застосовуватимуться серйозніші обмежувальні правила.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, угода про спрощення візового режиму забезпечує привілейований доступ до ЄС для громадян надійних партнерів, що поділяють цінності союзу.

«Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, у тому числі невиборчими нападами на громадянське населення, Росія підірвала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної прихильності до України та її народу», сказав Віт Ракушан.

Нагадаємо, 9 серпня президент Володимир Зеленський закликав країни ЄС призупинити видачу віз громадянам Росії.

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