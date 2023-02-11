Через війну багато наших громадян виїхало за кордон. Стало відомо, як у Польщі українським студентам оформити медичну страховку, передає НСН.

Серед тих, хто виїхав, і і студенти, які продовжують онлайн здобувати освіту в Україні. А також вступили до ВУЗів за кордоном. Однією з умов навчання в Європі є наявність медичного страхування.

Якщо польські громадяни отримують страховку автоматично, то українцям доведеться самостійно подбати про її оформлення. Для цього необхідно укласти договір в організації Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Потім студенти зможуть самостійно робити щомісячні внески і вважатися офіційно застрахованими.

Іноземці, що мають Карту поляка, можуть зареєструватися у NFZ безплатно. У цьому випадку щомісячні внески за людину сплачуватиме навчальний заклад.

Як у Польщі українським студентам оформити медичну страховку

Медична страховка покриває більшість медичних послуг. Окрім того, вона дає право на відвідування державних медичних закладів по всій країні.

Автоматичний медичний поліс нараховується польським студентам лише до 26 років. Потім студент отримує інше джерело страхування (від роботодавця або чоловіка/дружини, що працює).

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