Відтепер документи з Дії можна використовувати закордоном. Кабмін затвердив перелік країн, де можна використовувати докумени в елетронному вигляді.

Відповідний законопроект Кабінет Міністрів України затвердив 16 серпня.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Суспільне”.

Тепер українці можуть користуватися закордоном своїми електронними документами та іншими персональними даними, які зберігає та надає додаток для отримання публічних послуг за межами країни. Вся інформація передаватиметься з Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Згідно з постановою, персональні дані українців не будуть передавати іноземним установам з країн, визнаних Верховною Радою державою-агресором чи державою-окупантом, або з країн, що входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Документи в додатку Дія можна використовувати в таких країнах, як:

Австралія

Азербайджанська республіка

Аргентинська Республіка

Буркіна-Фасо

Велике Герцогство Люксембург

Грецька Республіка

Грузія

Держава Ізраїль

Ірландія

Ісламська Республіка Мавританія

Італійська Республіка

Канада

Князівство Андорра

Князівство Ліхтенштейн

Князівство Монако

Королівство Бельгія

Королівство Данія

Королівство Іспанія

Королівство Марокко

Королівство Норвегія

Королівство Таїланд

Королівство Швеція

Латвійська Республіка

Литовська Республіка

Нідерланди

Нова Зеландія

Об’єднані Арабські Емірати

Португальська Республіка

Республіка Австрія

Республіка Албанія

Республіка Болгарія

Республіка Боснія та Герцеговина

Республіка Естонія

Республіка Ісландія

Республіка Кабо-Верде

Республіка Кіпр

Республіка Мальта

Республіка Молдова

Республіка Північна Македонія

республіка Польща

Республіка Сан-Марино

Республіка Сенегал

Республіка Словенія

Республіка Хорватія

Республіка Чорногорія

Румунія

Словацька Республіка

Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Сполучені Штати Америки

Східна Республіка Уругвай

Туніська Республіка

Турецька Республіка

Угорщина

Федеративна Республіка Німеччина

Фінляндська Республіка

Французька Республіка

Чеська Республіка

Швейцарська конфедерація.

Для українців відкрили кордони 38 країн: перелік