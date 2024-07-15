Литва припинить безоплатне навчання для студентів з України: які виші продовжать підтримку

Литва припинить безоплатне навчання для студентів з України. Проте деякі виші її не планують скасовувати.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на сайт LRT.

Після початку у повномасштабного вторгнення біженці з України могли безплатно навчатися у вишах Литви. Але з 1 вересня 2024 року це скасовують для нових студентів. А той, хто вступив раніше на навчання зможе безплатно його закінчити.

«Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і наразі немає потреби переводити навчання кудись», розповіли в Міносвіти Литви.

Литва припинить безоплатне навчання для студентів з України

Натомість Вільнюський коледж вирішив повністю профінансувати навчання всіх громадян України, які вступили цього року. А також за можливості надати безкоштовні гуртожитки та стипендії. На цих умовах планують прийняти 25 студентів.

Вільнюський технічний університет планує покривати 40% вартості навчання громадян України. А VDU зможе надавати часткові стипендії для покриття витрат на навчання і частково відшкодовувати плату за гуртожиток українським студентам.

Вільнюський університет обіцяє запропонувати щомісячні гранти розміром 300 євро та безплатне проживання в гуртожитках.

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