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Безпілотники атакували хімзавод у Брянську вночі 13 жовтня і не тільки його – що відомо (відео)

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Безпілотники атакували хімзавод у Брянську вночі 13 жовтня і не тільки його – що відомо (відео)
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Безпілотники атакували хімзавод у Брянську цієї ночі і не тільки його. НСН розповість все, що відомо станом на ранок.

Міноборони росії повідомило про знищення ввечері у четвер двох  БПЛА: над Білгородською та Брянською областями.

Трохи раніше губернатор Брянщини Богомаз повідомляв, що РЕБ придушила дрон на околиці Брянська, а Гладков – що ППО збила безпілотник літакового типу у Яковлівському окрузі Білгородської області. В обох випадках постраждалих нібито немає.

Втім, без наслідків таки не обійшлося. Бо «придушені» російською ППО дрони зазвичай обирають гарні цілі для влучань. Так сталося і цього разу.

На ранок з’явилася інформація, що безпілотники атакували хімічний завод у Брянській області.

Як повідомляє російське видання БАЗА, спроба атаки дроном-камікадзе заводу імені 50-річчя СРСР відбулася близько другої години ночі 13 жовтня. За попередніми даними, безпілотник авіаційного типу був пригнічений силами РЕБ, впав на дах одного з цехів та вибухнув.

Ось такий вибух чули у Брянську: момент влучання

А за кілька годин до цього ще один безпілотник упав та здетонував на території брянського будівельного комплексу «Твій Дім».

Внаслідок вибуху спалахнуло комерційне приміщення площею 90 квадратних метрів.

Безпілотники атакували хімзавод у Брянську вночі 13 жовтня і не тільки його – що відомо (відео)

Постраждалих, нібито,  немає.

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