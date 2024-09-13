Какие функции выполняют провайдеры программного обеспечения казино онлайн

Для пользователей любого онлайн-казино особо важны два аспекта – ассортимент игр и функционал. Выбор игрового контента не только поддерживает заинтересованность аудитории в конкретной платформе, но и предоставляет игрокам больше возможностей сделать успешные ставки.

В свою очередь, количество и удобство функций на сайте влияют на опыт взаимодействия публики с сайтом – посетителям игровых порталов необходимо без проблем находить нужные разделы, управлять своими аккаунтами и выводить средства.

Именно поэтому, все лицензированные казино стремятся к сотрудничеству с проверенными разработчиками ПО, способными предоставить им сертифицированный контент. В целом, поставщикам программного обеспечения необходимо интегрировать продукты и услуги, в которых нуждаются операторы онлайн-казино – игровые автоматы онлайн, платежные опции и инструменты для обработки данных и аналитики, без которых не сможет функционировать ни один портал.

Платежные функции

К поставщикам финансовых услуг обращаются для предоставления платежных шлюзов, необходимых для быстрой обработки транзакций между пользователями и операторами азартных развлечений. Кроме того, любой шлюз должен быть надежно защищен и обязан обеспечивать безопасный вывод денег. Благодаря проверенным дистрибьюторам платежных функций у игроков есть возможность пользоваться банковскими картами, интернет-кошельками и криптовалютой для пополнения счета.

Формирование аналитики и сбор данных

Благодаря специальному ПО, онлайн-казино получают информацию о разделах, наиболее часто посещаемых пользователями, а также сведения об ошибках в работе, тенденциях и предпочтениях аудитории. На основе этих данных формируется аналитика, в будущем используемая для разработки маркетинговых планов.

За последний год для этих целей начали чаще применять нейросеть – это решение экономит и время, и финансы операторов.

Игровое ПО

Разработчики игр создают развлекательный контент, функционирующий при помощи генератора случайных чисел. В их обязанности входит работа над дизайном, сюжетом и механикой. В качестве примера можно привести такие компании, как NetEnt, Microgaming, YGGdrasil – их игры встречаются практически у каждого бренда.

Характеристики игровых автоматов

Разное количество барабанов – начиная с 3;

Определенная тематика и сценарий;

Варьируемое число призовых линий и возможность выбора их нужного количества;

Наличие риск-игры – дополнительного раунда;

Присутствие специальных символов.

Сертификация

Все ПО, применяемое в интернет-казино проходит обязательную проверку. Соответствие стандартам качества и прозрачность работы подтверждают сертификаты RNG и eCOGRA – они хранятся в открытом доступе и выдаются независимыми компаниями, проводящими мониторинг работы сайтов. Эксперты уделяют внимание всем нюансам, начиная с наличия документов о покупке программного обеспечения и функционирования ГСЧ, заканчивая сроком вывода средств игрокам.

Организаторы онлайн-развлечений в Украине не могут получить национальную лицензию, предварительно не подтвердив честность своей работы с помощью подобных сертификатов. По словам Андрея Рубана – iGaming-эксперта, количество легальных платформ регулярно увеличивается, однако требования к ним становятся все строже – в том числе, они касаются и используемого ПО.