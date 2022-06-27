Яку роботу і зарплату пропонують українцям у Румунії

Після початку війни в Україні Румунія прийняла близько 80 тисяч біженців з нашої країни. Багато хто з них уже зумів працевлаштуватися в цій країні, а багато хто тільки шукає роботу. Яку роботу і зарплати пропонують у Румуніі українцям

Румунський ринок праці пропонує вакансії, які би могли підійти українцям. Зарплата за ними різна: від 700 до 2750 євро.

Видання segodnya зібрало на румунських сайтах з працевлаштування відомості про те, на які вакансії та на яку зарплату можуть претендувати українці у Румунії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як з’ясувалося, місць роботи, на які могли би претендувати наші співвітчизники, є чимало. Однак майже всім цим фахівцям зовсім не завадило би знання мови. Без нього на будь-якій роботі якось некомфортно.

Вакансії, які можуть підійти українцям у Румунії

Електрик

Пропозицій з цієї спеціальності дуже багато. Кваліфікованих електриків та інженерів-проектувальників шукають багато компаній у великих містах країни. Вимоги до кандидата: розбиратись у промислових автоматах, а також мати досвід у керівництві проектами. За місяць роботи за повного робочого дня обіцяють платити 1200-1600 євро (37,3-49,7 тис. гривень).

Кранівник

За вакансією кранівника зарплата скромніша: від 700 до 1000 євро (21,7-31 тис. грн) на місяць. Однак до цієї зарплати пропонують ще й бонуси та ваучери на харчування. Від претендента на вакансію чекають грамотного виконання вантажно-розвантажувальних робіт та навичок у техобслуговуванні кранів. Крім того, він повинен мати дозвіл на ISCIR групи E.

Перевезення на замовлення

Тут потрібні водії з правами категорії В. До їхніх обов’язків входитиме: зустрічати пасажирів в аеропорту, відвозити їх мікроавтобусом до головного офісу компанії і потім привозити назад в аеропорт. Робочий день триває 12 годин. Однак у цей час входить перерва тривалістю 2 години. Зарплата становить 1400–2000 євро (43,5–62,2 тис. грн.) на місяць.

Продаж товарів

Потрібен не просто продавець, а менеджер з продажу. До того ж, його шукає компанія, яка займається продажем медичного обладнання. Кандидат на вакансію має бути “в темі”, адже йому доведеться влаштовувати презентації продукції, а також консультувати клієнтів. Тут вже без вправного володіння мовою ніяк не обійтися. Менеджеру віддають у розпорядження службовий автомобіль і техніку. “Гола” місячна зарплата становить 1000-2000 євро (31-62 тис. грн.) на місяць. Але при цьому ще передбачені комісійні – залежно від суми угод.

Працівник складу

Працівник складу – одна з найпопулярніших вакансій на румунському ринку праці. Зазвичай до обов’язків складського працівника входить інвентаризація, комплектація товарів до відправки, а також прийом товарів та їхня розфасовка. Стажерам спочатку сплачують від 500 євро (15,5 тис. грн) на місяць. А потім переводяь їх на повну зарплату, що становить у середньому 2750 євро (85,5 тис. грн).

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