Як відкрити банківський рахунок у Польщі українцям – спрощена процедура

Українським громадянам, які переїхали до Польщі після 24 лютого, набагато простіше адаптуватися в країні, ніж усім тим, хто приїжджав сюди раніше. Нашим співвітчизникам спростили багато процедур отримання послуг. Яу відкрити банківський рахунок у Польщі

Українцям спростили процедуру отримання багатьох документів, з якими вони можуть перебувати у Польщі на законних підставах. Багато банків на території Польщі пішли назустріч українцям й спростили їм процес відкриття рахунків. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Рахунок у польському банку стане в нагоді тим громадянам, хто планує довгостроково залишатися в Польщі та отримувати соціальну допомогу, заробітну плату, виплати на дітей тощо. Для цього потрібна банківська карта. Також за допомогою польської картки можна поповнювати українські картки та мобільний рахунок. Щоб відкрити рахунок у польському банку, необхідно відвідати найближче банківське відділення та пред’явити необхідні документи:

Посвідчення особи: закордонний біометричний паспорт або ID-картку. На підставі українських не біометричних паспортів та внутрішніх паспортів також можна відкрити рахунок. Проте не у всіх банках. Приймають такі паспорти, зокрема у найбільших банках Польщі: PKO Bank Polski, Bank Millennium, ING Bank, Alior, Santander Bank Polska, Credit Agricol Bank Polska та інші;

Номер PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – польський ідентифікаційний номер;

Польський номер телефону для перевірки банківських операцій.

Адресу проживання у Польщі.

Багато банків у Польщі не видають одразу пластикову банківську картку, а надсилають її поштою протягом декількох днів після оформлення.

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