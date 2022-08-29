Viber офіційно запускає дуже корисну послугу , яка може вдарити по Монобанк і Приватбанк

Viber офіційно запускає дуже корисну послугу. Яка функція з’явиться для користувачів Viber і як можна буде нею скористатися

Зовсім скоро у месенджері Viber можна буде проводити грошові перекази та зберігати кошти.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Це може дуже сильно вдарити по Монобанку і Приватбанку так, як Вайбер дуже популярний в Україні.

Для переказів та зберегання коштів у Viber будуть власні мобільні гаманці з IBAN. Перекази коштів будуть здіснюватися без жодних комісії, як в валюті так і гривнях.

Спочатку проект буде запущений Viber та Rapyd у Німеччині та Греції. Пізніше послуга грошових переказів стане доступною для користувачів з інших країн.

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