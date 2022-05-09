В Україні діють нові правила перевезення домашніх тварин через кордон

В Україні скасували спрощену процедуру для перевезення домашніх тварин у країни Євросоюзу. Які правила діють для тих, хто збирається за кордон зі своєми домашніми улюбленцями

Про це у своєму Telegram розповіла перша леді України Олена Зеленська, передає NNS

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну було прийнято рішення спростити перетин кордону для домашніх тварин. За понад два місяці спрощений режим скасували.

Відтепер діють нові правила, які варто врахувати тим, хто збирається за кордон разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Наступні вимоги поширюються на собак, котів та тхорів. Тварина обов’язково має бути:

ідентифікована за допомогою мікрочіпа;

вакцинована від сказу (щеплення діє) ;

мати актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу;

мати дійсний паспорт європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я.

Перша леді України відмітила, що за відсутності чогось з цього переліку можна звернутися до прикордонників по допомогу:

“Якщо чогось у вас немає, обов’язково повідомте про це прикордонника. У Польщі, приміром, вашому улюбленцю безкоштовно проведуть маркування та вакцинують від сказу”, – йдеться у повідомленні.

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