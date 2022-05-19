Укрзалізниця просить російську сторону забрати тіла загиблих окупантів. Вони вже кілька місяців зберігаються в рефрижераторних вагонах

Росія ігнорує прохання забрати тіла своїх військових з України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Укрзалізниця” згідно з нормами гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів в рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам. Звертаємося до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш “вантаж 200″ чекає”, – йдеться в повідомленні.

Українська сторона неодноразово говорила про готовність передати сотні тіл.

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