Українці в Польщі отримуватимуть більшу зарплату – на які суми можна розраховувати

Офіційно працевлаштовані українці в Польщі отримуватимуть більшу зарплату. Справа в тім, що з 1 січня 2024 року зросте мінімальна зарплата у цій країні

У зв’язку з тим, що мінімальна зарплат у Польщі збільшиться, в українців зміняться заробітки вже з Нового року. А згодом ще одне зростання передбачене з 1 липня 2024-го.

Про це повідомляє НСН з посиланням на TODAY.UA

Отже, мінімальна зарплата в Польщі у наступному році становитиме:

з 1 січня 2024 року – 4 242 злотих (36353 гривень брутто)

з 1 липня 2024 року – 4 300 злотих (36850 гривень брутто).

Українці в Польщі отримуватимуть більшу зарплату

Зростуть також і заробітки людей, які отримують за свою роботу погодинну оплату. Так, із 1 січня мінімальна погодинна ставка дорівнюватиме 27,7 злотого (237 гривень), а з 1 липня цей показник становитиме 28,1 злотого (240 гривень). Тут також вказана оплата брутто (до відрахування податків).

Звісно, що після всіх податкових відрахувань ці суми стануть значно меншими. Так, із 1 січня “чиста” мінімалка в Польщі становитиме 3 222 злотих, що еквівалентно 27 611 гривням. А з 1 липня можна буде отримати на руки 3 261 злотий або 27 945 гривень.

Такі зміни оплати праці стосуються не лише самих поляків, але й українців, які працевлаштовані в Польщі офіційно. У повідомленні також йдеться, що такі нові суми отримають 3,6 млн працівників, які офіційно працюють за мінімалку. Однак підвищення, звісно, стосуватиметься і тих, хто працює за більшу зарплату.

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