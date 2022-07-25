Українці можуть отримати «електронну посвідку на проживання» в Польщі – для чого вона потрібна

Українці, які у зв’язку з війною евакуювалися до Польщі, можуть отримати «електронну посвідку на проживання». Як це зробити і для чого вона потрібна

Українці в Польщі можуть отримати спеціальний електронний документ Diia.pl, який підтверджує легальне перебування на території країни та дозволить вільно пересуватись територією Євросоюзу. Зробити це можна, встановивши на смартфон застосунок mObywatel.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті social.com.ua

«З метою врегулювання питання пересування громадян України в межах Шенгенської зони та перетину зовнішнього кордону ЄС 12 липня 2022 року Міністерство внутрішніх справ та адміністрації подало до Європейської комісії заявку на тимчасове користування документом Diia.pl. як підтвердження законності перебування в Польщі. Інформацію про документ одночасно було надіслано до держав-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської зони», – йдеться в повідомленні на сайті уряду Польщі.

Що дає електронний документ?

Електронний документ дозволяє підтвердити особу, адже містить найважливіші дані, такі як: ваше ім’я та прізвище, присвоєний номер PESEL, дата і місце народження, громадянство. Для зручності використання додаток також представляє вашу фотографію. Таким чином, така «перша електронна посвідка на проживання» підтверджує легальне перебування в Польщі та дозволяє вільно пересуватись в межах Євросоюзу. Окрім цього цей документ можна пред’являти для отримання:

соціальної допомоги;

допомоги в закладах охорони здоров’я;

безоплатної юридичної та психологічної допомоги тощо.

Які умови отримання електронного документу?

перетин польсько-українського кордону після 24 лютого 2022 року;

досягнення віку 18 років;

отримання номера PESEL (з печаткою Osoba o statusie UKR);

отримання логіну та паролю до довіреного профілю (Profil zaufany). Як отримати довірений профіль можна дізнатись за посиланням.

мати телефон з Android (6.0 і вище) або iOS (13.0 і вище);

мати доступ до інтернету.

Де скачати застосунок?

Google Play;

App Store.

З будь-яких питань щодо роботи застосунку можна звертатися на номер «гарячої лінії»: +48 22 182 22 51 з понеділка по п’ятницю з 7.00 до 18.00 (плата за з’єднання – згідно з прейскурантом вашого оператора).

У Польщі українці можуть отримати 300 злотих на школярів – як оформити виплату