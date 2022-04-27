Україні потрібен “зелений коридор” від соцмереж – подробиці від Мінцифри

Мінцифри всіма можливими способами намагається знизити вимоги до контенту з України у контексті висвітлення вбивств та звірств, що відбуваються на всій території країни через війну РФ в Україні. Для цього відомство запросило “зелений коридор” від соцмереж

Щоб процес розблокування облікових записів за порушення політики конфіденційності в соцмережах відбувався швидше, Україні потрібен «зелений коридор».Про це розповів віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Я спілкувався з топ-менеджментом Meta з цього питання, попросив у них адаптувати політику корпорації в соціальних мережах щодо України. Щоб їх аналітики та фахівці проаналізували ті види контенту та його формати, які українці зараз використовують для того, щоб доносити правду, та аккаунти не блокувалися”, – розповів він.

За словами Федорова, українці, особливо лідери думок, не повинні бути жорстко обмежені правилами соцмереж у освітленні наслідків військового вторгнення Росії в Україну.

“Я їм пояснював: якщо в нас помирають люди, по хатах запускають ракети і ми це викладаємо, то це контент, який має поширюватися. Тому що цей жах відбувається на наших вулицях. Чому цей контент блокується, якщо це правда? – резонно зазначає міністр.– Я попросив “зелений коридор”, щоб ми могли швидко звертатися щодо розблокування наших лідерів думок та аккаунтів громадян, які розповідають про те, що тут відбувається. Якщо Росія розповсюджує фейки, то ми просто розповідаємо правду. Думаю, що таке рішення буде. Ми постійно 24/7 в комунікації і поступово ці питання вирішуються, блокувань і трайків стає менше і їх вдається швидко знімати”.

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