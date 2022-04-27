На росії життя загиблих військових оцінили у 10 тисяч рублів. Жінки-вдови залишилися задоволені

Сьогодні українці готові віддати свої останні заощадження і навіть влізти у борги, щоб врятувати своїх рідних з лап армії путінської росії. У скільки оцінили втрачене життя військових своєї армії на росії?

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Дивогляд”

У цей час, дружини та матері російських окупантів підтримують своїх “героїв” у всіх їхніх жорстоких вчинках. Вони навіть вихваляються державними виплатами у розмірі 10 тис рублів. Саме так на росії відкупилися за втрачене життя військових своєї армії.

Якщо перевести цю суму в українську валюту, то отримаємо 4 тис грн за нинішнім курсом. І найцікавіше те, що одна з жінок, яка залишилася вдовою, дуже зраділа такій допомозі “могутньої” та “великої” держави росії, яка буквально купила її чоловіка за два з половиною мішки цукру і відправила на смерть.

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