Пропагандист Володимир Соловйов відмовляється йти на фронт – яку відмовку він знайшов (відео)

Російський телепропагандист Володимир Соловйов продовжує агітувати росіян йти на війну проти України. Але сам цього робити не збирається

В ефері своєї передачі він цинічно знайшов відмовку від служби в армії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Моя військова спеціальність – командир взводу легких та середніх танків. Але я жахом усвідомив, що мене навіть призвати зараз не можна, адже я старий», – пояснив глядачам Соловйов.

На зауваження, що у третю хвилю можуть призвати навіть таких, які він, пропагандист знайшов нову відмовку.

«Та що там, я боюсь, що у танк вже не влізу», – віджартувався ведучий..

У Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки.

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