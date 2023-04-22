Мультипредметний тест за кордоном – що треба знати випускникам

Українські випускники зможуть скласти національний мультипредметний тест у 28 країнах світу. Для цього до 3 травня необхідно зареєструватися, аби стати учасником текстування

Про те, що потрібно знати випускникам про складання НМТ 2023 за кордоном, розповідає НСН за посиланням на РБК-Україна.

Де можна скласти НМТ за кордоном

Нещодавно до переліку міст і країн, у яких можна скласти мультитест додали Берн (Швейцарія), Братиславу (Словаччина), Кишинів (Молдова) та Роттердам (Нідерланди).

Для проходження тестування потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація відкрита до 3 травня.

При внесенні персональних даних ви можете одразу вибрати населений пункт, де вам зручніше добиратися для складання НМТ.

Важливо, що до 7 травня 2023 року за потреби ви зможете вибрати іншу локацію, якщо вона ще буде доступна.

Цьогоріч основна сесія мультитесту пройде 5 червня – 23 червня, додаткова: 11-24 липня.

Список країн, де можна скласти мультипредметний тест 2023

Нюанси здачі мультитесту за кордоном

Хоч список країн, де можна скласти НМТ розширили, втім є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах.

Відповідно охочих скласти мультитест у конкретній локації може бути більше за кількість передбачених місць. Саме тому експерти радять завчасно реєструватись для проходження тесту.

Раніше УЦОЯО повідомляв, що у Польщі та Німеччині вже майже не залишилось вільних місць на реєстрацію для НМТ.

Важливим нюансом є й те, що у деяких містах/країнах тестування проведуть тільки під час додаткової сесії.

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