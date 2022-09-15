У четвер, 15 вересня, лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко зрівняв права українських біженців та білорусів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Белсат“, передає NNS

Згідно з указом білоруського диктатора, українці матимуть право на:

усі види освіти за рахунок коштів республіканського та (або) місцевих бюджетів або на умовах оплати;

доступне медичне обслуговування;

грошова допомога на дітей та пенсії.

При цьому біженці з України не сплачуватимуть державні мита за реєстрацію тимчасового перебування в Білорусі, видачу дозволу на тимчасове проживання в нашій країні, розгляд заяви про видачу дозволу на постійне проживання в Білорусі, видачу біометричного посвідки на проживання.

Роботодавці, які забезпечать працевлаштування українцям, звільнятимуться від сплати мит.

Зазначимо, що Лукашенко публічно підтримує війну Росії проти України. Окупаційні війська РФ розпочали повномасштабне вторгнення на українську територію, зокрема, з Білорусі.

Також з території Білорусі Росія завдає ракетних ударів по Україні, внаслідок яких гинуть мирні жителі.

Режим спецзахисту для українських біженців в ЄС діятиме до 2024 року