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Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП «Документ»

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Журналіст
Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП «Документ»

4 червня Уряд ухвалив рішення, яким продовжено роботу сервісу ДП «Документ», що дозволяє приймати заяви щодо оформлення документів для українців за кордоном.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Цей проєкт було впроваджено Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям за кордоном. Проєкт впровадили у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП «Документ»

Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП «Документ»

З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки українців за кордоном, рішенням Уряду роботу Державного підприємства «Документ» продовжено ще на 6 місяців.

Така ініціатива обговорювалась на засіданнях відповідного Координаційного штабу під головуванням Віцепремʼєр-міністра України Ірини Верещук.

Сьогоднішнє рішення Уряду щодо ДП «Документ» є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.

«Мінреінтеграції висловлює подяку команді МВС й особисто міністру Ігорю Клименку за оперативне напрацювання проєкту відповідного акта», – йдеться в повідомленні.

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