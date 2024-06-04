4 червня Уряд ухвалив рішення, яким продовжено роботу сервісу ДП «Документ», що дозволяє приймати заяви щодо оформлення документів для українців за кордоном.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Цей проєкт було впроваджено Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям за кордоном. Проєкт впровадили у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП «Документ»

З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки українців за кордоном, рішенням Уряду роботу Державного підприємства «Документ» продовжено ще на 6 місяців.

Така ініціатива обговорювалась на засіданнях відповідного Координаційного штабу під головуванням Віцепремʼєр-міністра України Ірини Верещук.

Сьогоднішнє рішення Уряду щодо ДП «Документ» є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.

«Мінреінтеграції висловлює подяку команді МВС й особисто міністру Ігорю Клименку за оперативне напрацювання проєкту відповідного акта», – йдеться в повідомленні.

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