Традиційні новорічні святкування обійшлися б містам Польщі у значно більші суми, аніж було зазвичай

Польські міста масово відмовляються від різдвяно-новорічних гулянь і святкової ілюмінації через високі ціни на електроенергію.

Про це повідомляє NNS

Очікується, що через кризу ціни на електроенергію для польських міст на 2023 рік зростуть утричі, а то й у п’ять разів. Попередньо, на традиційні новорічні гуляння довелося б витратити з бюджету додаткові сотні мільйонів злотих.

Там вирішили, що через серйозне подорожчання електроенергії не можуть собі дозволити такі витрати.

Міста Польщі масово відмовляються від публічних святкувань Нового року

Так, у польській столиці Варшаві оголосили, що новорічний концерт, який традиційно влаштовували до свят просто неба, цього року не відбудеться. Місто пояснює рішення економією грошей й електроенергії.

Святкового новорічного концерту не буде і на головній площі Кракова. Його організація в минулі роки обходилася від 1,3 млн злотих до 1,5 млн злотих. Цього року сума була б значно більшою.

У Вроцлаві суттєво поменшає святкової ілюмінації. Тепер вона буде лише на Ринковій площі. Місто теж відмовилося від кількох традиційних фестивалів та інших заходів, які зазвичай відбувалися у святковий період.

У Ґданську також долучилися до такої ініціативи, щоб заощадити близько півмільйона злотих. Також у Поморському місті цього року зменшили кількість різдвяно-новорічної ілюмінації.

У Гдині, яка разом із Ґданськом належить до Труймяста, взагалі відмовилися від різдвяного ярмарку.

Аналогічні рішення із скасування концертів до новорічних свят ухвалили й інші польські міста, зокрема, у Познані, Щецині, Ополю, Білостоці, Кельце, Ольштині та Любліні.