5 /5
Based on 5 ratings
20
Світ
Тег:
20

Чому міста Польщі масово відмовляються від публічних святкувань Нового року – стала відома причина

Дата 🕑 2 хв.
Чому міста Польщі масово відмовляються від публічних святкувань Нового року – стала відома причина
Міста Польщі масово відмовляються від публічних святкувань Нового року

Традиційні новорічні святкування обійшлися б містам Польщі у значно більші суми, аніж було зазвичай

Польські міста масово відмовляються від різдвяно-новорічних гулянь і святкової ілюмінації через високі ціни на електроенергію.

Про це повідомляє NNS

Очікується, що через кризу ціни на електроенергію для польських міст на 2023 рік зростуть утричі, а то й у п’ять разів. Попередньо, на традиційні новорічні гуляння довелося б витратити з бюджету додаткові сотні мільйонів злотих.

Там вирішили, що через серйозне подорожчання електроенергії не можуть собі дозволити такі витрати.

Міста Польщі масово відмовляються від публічних святкувань Нового року

Чому міста Польщі масово відмовляються від публічних святкувань Нового року – стала відома причина

Так, у польській столиці Варшаві оголосили, що новорічний концерт, який традиційно влаштовували до свят просто неба, цього року не відбудеться. Місто пояснює рішення економією грошей й електроенергії.

Святкового новорічного концерту не буде і на головній площі Кракова. Його організація в минулі роки обходилася від 1,3 млн злотих до 1,5 млн злотих. Цього року сума була б значно більшою.

Чому міста Польщі масово відмовляються від публічних святкувань Нового року – стала відома причина

Новорічна ілюмінація у Варшаві – фото ТСН

У Вроцлаві суттєво поменшає святкової ілюмінації. Тепер вона буде лише на Ринковій площі. Місто теж відмовилося від кількох традиційних фестивалів та інших заходів, які зазвичай відбувалися у святковий період.

У Ґданську також долучилися до такої ініціативи, щоб заощадити близько півмільйона злотих. Також у Поморському місті цього року зменшили кількість різдвяно-новорічної ілюмінації.

У Гдині, яка разом із Ґданськом належить до Труймяста, взагалі відмовилися від різдвяного ярмарку.

Аналогічні рішення із скасування концертів до новорічних свят ухвалили й інші польські міста, зокрема, у Познані, Щецині, Ополю, Білостоці, Кельце, Ольштині та Любліні.

To Top
Ще новини ⬇