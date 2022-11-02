Як продовжити дію закордонного паспорта громадянина України – Кабмін

Стало відомо, як продовжити дію закордонного паспорта громадянина України. 1 листопада Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову.

Постанова сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті МЗС.

«Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників)», йдеться в повідомленні.

Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення безплатно.

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