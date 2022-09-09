Женские плащи 2022-2023. Какими будут самые модные варианты?

Без плаща не может обойтись ни одна модница, ведь эта верхняя одежда выручит во время осенних холодов, и в то же время поможет создать элегантный и женственный аутфит.

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Цветовая гамма и принты женских плащей 2022-2023

Наибольшую популярность в предстоящем сезоне имеют классические варианты расцветок, модницам дизайнеры рекомендуют обратить внимание на такие цвета, как:

зеленый;

черный;

голубой;

белый;

бежевый;

серый.

Впрочем, никто не запрещает модницам остановить свой выбор на неоновых вариация лимонного и зеленого, алом, фиалковом или пудровом.

Что же касается актуальных принтов, то не выходят из моды анималистические расцветки, причем речь идет не только о всеми любимом леопарде, но и о питоне, тигре, зебре, жирафе.

На пике моды полосатые модели, причем полоски могут быть как широкими, так и узкими, расположенными по диагонали, горизонтали или вертикали. Перед покупкой такого пальто следует соотнести принт с особенностями своей фигуры.

Не обойтись и без природных мотивов, причем крупные и мелкие цветы могут как заполнять собой всю ткань, так и быть нанесены в качестве акцента.

Самые популярные материалы для плащей 2022-2023

Чаще всего для изготовления такой верхней одежды используется ткань, также в ассортименте можно найти кожаные и замшевые варианты, которые смотрятся изысканно и роскошно. Плащи из лакированного глянца можно назвать настоящим трендом предстоящего сезона.

Если нужно дополнительно утеплиться, то стоит обратить внимание на синтепоновые модели, а если хочется продемонстрировать окружающим свою смелость и экстравагантность, то стоит остановить выбор на латексных. В качестве демисезонной одежды лучше всего предпочесть модели с подкладкой на основе флиса, а защититься от ветра и влаги помогут прорезиненные плащи.

Актуальные модели плащей помогут каждой даме создать эффектный и женственный аутфит для осени и весны.