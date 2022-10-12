Зачем нужен номер PESEL?

Номер PESEL (идентификационный номер) в Польше выполняет функцию идентификации личных данных физического лица. За этим номером во внутренней общегосударственной системе учета фиксируется персональная информация физ лица и налоговые сведения о нем.

То есть по идентификационному номеру в Польше каждое государственное ведомство может проверить, какие налоги платит человек, какой у него семейный статус, заведены ли на него уголовные дела, какие штрафы и задолженности за ним числятся, сколько раз он менял работу, где проживает, действительна ли его медицинская страховка и так далее.

Этот номер получает при рождении каждый гражданин Польши и имеет право получить каждый иностранец, пребывающий в Польше более 30 дней.

Ранее получать песель в Польше было необязательно, но сейчас любой иностранец, планирующий находиться в стране дольше месяца, должен добровольно пройти процедуру оформления PESEL.

Для украинцев, осуществивших въезд в Польшу после начала войны 24 февраля, польским правительством предусмотрен отдельный тип номера PESEL с пометкой UKR. Он присваивается по упрощенной процедуре и предназначен для учета и идентификации граждан Украины, получивших убежище в Польше.

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Как получить песель в Польше?

Для оформления PESEL нужно обратиться в городскую администрацию (Уженд Мейский), предоставив такие документы:

▪️ Заграничный паспорт (если PESEL оформляется для ребенка, у которого нет этих документов, то необходимо иметь на руках его свидетельство о рождении с присяжным переводом). Если есть карта побыта, можно предоставить ее вместо загранпаспорта.

▪️ Договор аренды жилья или прописка.

В администрации иностранец также заполняет заявление (внесек) на присвоение идентификационного номера в Польше.

Все эти бумаги рассматривает сотрудник Уженда. После завершения проверки, если к бумагам не возникло никаких вопросов, процедура заканчивается выдачей песеля в течение одного часа.

Бывает такое, что у приезжего нет прописки либо контракта на аренду жилья, но он все равно имеет право на присвоение идентификационного номера. Это происходит, когда его обязывает оформить PESEL местное законодательство. Например, для оплаты штрафа, либо для получения возможности оплатить налоги и т.д.

В таком случае в заявлении на получение PESEL обозначаются нужные юридические основания, согласно которым иностранец должен получить идентификационный номер в Польше в обязательном порядке.

Если Вы въехали в Польшу из Украины после начала войны, то Вы имеете право на оформление номера PESEL UKR. Для этого необходимо сдать отпечатки пальцев, добавить фото стандартного размера 3,5*4,5 и подтвердить дату въезда в Польшу, которая должна попадать на период с 24 февраля 2022 года. То есть по сути, PESEL UKR оформляется на основании загранпаспорта (а для детей – свидетельства о рождении ребенка с присяжным переводом).

Номера PESEL и NIP: какая между ними разница?

NIP присваивается иностранцам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, оплачивая при этом налог VAТ, социальные взносы за своих работников либо другие налоги, предусмотренные польским законодательством.

NIP можно получить в налоговой администрации (Уженд Скарбовый). Как правило, иностранцы, не являющиеся предпринимателями, но легально работающие, оформляют номер NIP, если по каким-либо причинам не могут получить песель.

В этом случае процедура получения NIP выглядит так: нужно обратиться в налоговую инспекцию с заграничным паспортом и трудовым договором, предварительно заполнив на месте заявление (внесек). Документы инспектор принимает на рассмотрение и в срок до 7 дней присваивает NIP.

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