Які бувають види кавоварок

У пошуках ідеальної кави , кавоварка стала незамінною частиною щоденного ритуалу для багатьох людей у всьому світі. Стаючи все більш доступними для кожного, кавові машини поступово перетворювалися з предмета розкоші на предмет першої необхідності.

І тому питання про те, як правильно вибрати кавоварку і які критерії мають відігравати роль, ставало дедалі актуальнішим — поки що не стало справжнім головним болем для тисяч із нас. Щоб позбавити вас роздумів над цією дилемою, ми, розглянемо найбільш актуальні види кавоварок для дому та офісу і виділимо переваги в кожній з них, а замовити є можливисть на сайті https://domkofe.com.ua/ua/product-category/kofevarki/kofevarki-dlya-doma/

Гейзерна кавоварка

Хоча ця кавоварка не оснащена насосом, це один із методів заварювання кави, в якій для приготування напоїв використовується тиск. Пар, що потрапив в каструлю, створює тиск, який проштовхує воду через мелену каву. Після цього кава виливається через отвори у верхній камері.

Кава, зварена в гейзерній кавоварці, виходить міцною і ароматною. Хоча тиску, створюваного в кавнику, недостатньо для приготування справжнього еспресо (воно має бути не менше 9 бар), кава, зварена таким способом, найбільш близька до еспресо.

Кавоварки випускаються як у традиційній, так і в електричній версії. Традиційні гейзерні кавомашини ставляться на газові та індукційні плити, а електричні оснащені таймером та термометром.

Переваги Гейзерної кавоварки:

Хороше співвідношення ціни та якості

Повний контроль над процесом, тому кінцевий результат залежить лише від вас.

Просте обслуговування

Спеціальне технічне обслуговування не потрібне

Еспресо кавоварки

Еспресо-машини зазвичай можна зустріти у кафе та барах. За допомогою таких кавомашин можна приготувати справжнє еспресо. Приготування кави таким способом вимагає знань та навичок, але як тільки ви освоїтесь, ви зможете варити напої няк справжні бариста в кав’ярнях .

Основна відмінність цього типу кавомашини від повністю автоматичної кавомашини полягає в тому, що ви повинні самі засипати мелену каву в портафільтр. Для ідеального результату вам слід використовувати свіжозмелену каву. Напівавтоматичні кавомашини також вспінюють молоко за допомогою вбудованої в них спеціальної парової форсунки, але це теж вимагає деякого вправності. З цієї причини ми рекомендуємо ці кавомашини тим, хто хоче повністю поринути у приготування улюбленої кави та бути відповідальним за кожну дрібницю.

Переваги еспресо-машин:

Дозволяють вам контролювати всю підготовку кави самостійно

Можливість приготувати будь-який напій як у кав’ярні (за наявності навичок та знань)

Капсульні кавомашини

Капсульні кавоварки в даний час дуже популярні. Все більше і більше людей вибирають цей вид приготування кави для свого будинку через хороше співвідношення ціни і якості та різноманітності кавових напоїв, що виробляються, а також капсульні кавоварки дуже легкі в експлуатації, вони не потребують спеціальних знань і вмінь у приготуванні кави, потрібно лише вставити капсулу в машину і нажати кнопку

Переваги капсульних кофемашин:

Хороша ціна

Можливість приготування справжнього еспресо (використовується достатній тиск)

Кожен член сім’ї може пити каву із капсул різного типу.

компактність

– Просте використання та обслуговування

Повністю автоматичні кавомашини

Повністю автоматичні кавоварки відрізняються приготуванням особливо ароматної кави. У ручних кавомашинах існує ризик того, що в каву потрапить занадто багато гіркоти при неправильній кавовій закладці. Процес заварювання напою в повністю автоматичній кавомашині дуже короткий, а це означає, що в каві менше кофеїну, кислоти та гіркоти. Крім того, пінка, що утворюється, зберігає аромат, який поступово передається кави.

Таким чином, рівномірна пінка покращує смак кави. Достатньо одного натискання кнопки, щоб приготувати напій, який ви хочете. Сучасні пристрої із спеціальною пластиковою насадкою забезпечують молочну піну одним натисканням кнопки. Автоматичний підігрів чашок запобігає занадто швидкому охолодженню гарячої кави в холодному посуді для пиття.

Деякі пристрої мають функції пам’яті, за допомогою яких окремі члени сім’ї можуть зберігати бажаний тип кави та бажаний аромат.

Повністю автоматичні кавомашини, ймовірно, пропонують найширший ціновий діапазон серед усіх типів кавомашини. Це тому, що ціна залежить від багатьох факторів, у тому числі від матеріалів, що використовуються при його виготовленні, та доступних функцій.

Переваги повністю автоматичних кавомашин:

Вбудована кавомолка, що дозволяє використовувати свіжомелену каву.

Простий у використанні, не вимагає спеціальних знань

Швидкість приготування напоїв

Можливість приготування кави одним натисканням кнопки

Автоматичні програми догляду

Енергозбереження

Великий вибір дизайнів

Тепер, коли ви знаєте, на що звертати увагу при виборі кавомашини в кожній категорії, ми хотіли б коротко пояснити, як самостійно вибрати категорію та як знайти для неї ідеальну каву.

По-перше, запитайте себе, що для вас важливіше: кавові зерна або сама кавоварка. Якщо ви вибрали перший варіант, виберіть еспресо кавомашину, вона повністю розкриватиме смак ваших улюблених зерен і приблизить вас до професійного рівня приготування напоїв , як у кав’ярнях чи кафе , якщо ви хочете стільний девайс на вашій кухні який буде без вашої участі готувати ароматну каву, рекомендуємо вибрати автоматичну кавоварку, хочете кожен день міняти різні сорти кави і не витрачати багато часу на приготування та обслуговування машини – оберіть капсульну кавоварку