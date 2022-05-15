Як розвивалась легалізація ігрових автоматів в Україні

З 2009 року в діяльність букмекерських кантор, казино, ігрових автоматів на гроші та інших азартних ігор були офіційно заборонені в Україні вже понад 10 років. Запровадження таких заходів передбачало тимчасове припинення роботи грального бізнесу.

Упродовж трьох місяців урядовці мали встановити чіткі правила роботи азартних закладів. Про, те цього не сталося і понад десять років він процвітав нелегального прикриваючись вивіскою «ЛОТЕРЕЯ».

Початком переведення в правове поле азартного бізнесу, в тому числі і гральних автоматів на гроші, слугувала необхідність у додатковому наповненню Державного бюджету України. За допомогою отриманих коштів від реалізації ліцензій передбачалося до фінансування соціальної сфери у галузі: медицини, спорту та культури. З набуттям чинності, а саме в серпні 2020 року Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» діяльність грального бізнесу було легалізовано.

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Цікавим фактом є те, що фракції «Опозиційний блок – За життя» і «Батьківщина» виступали проти проекту Закону представленого від фракції «Слуга народу», представники «Європейська солідарність» та «Голос» також не підтримали законопроект так, як частина їх правок не було враховано.

Вимоги до казино

Комісія з азартних ігор КРАІЛ у лютому 2021 року видали перші ліцензії. Найбільше надійшло доходів саме від продажу ліценцій на встановлення ігрових автоматів на гроші, що становило – 309 млн.грн. Чинним законодавством визначено зони для залів гральних автоматів на гроші – готелі від трьох зірок і вище.

Кожен бажаючий може спробувати себе в гральному бізнесі так, щоб відкрити ігровий зал необхідно мати 60 тис. мінімальних заробітних плат для придбання ліцензії в м. Києві і 30 тис. мінімальних заробітних плат для інших місць, крім 2-ох дозволів необхідно сплати внесок за кожен гральний автомат на гроші, який буде стояти в ігровому залі суму в розмірі за один – 1020 євро. Власники гральних автоматів мають не лише дотримуватись вимог діючого законодавства, а й працювати над створення бездоганної репутації щоб не втратити придбану ліцензію та отримувати прибутки.

Станом на лютий 2022 року, в Україні було видано 20 ліцензій, які дозволяють організовувати та проводити азартні ігри в інтернеті. 14 із них належать казино. Про те, як вибрати правильного оператора гемблінга для запуску ігрових апаратів на реальні гроші ми докладно розписали тут work.ua. Перейдіть на сайт і вибирайте найкращі онлайн-казино для гарного дозвілля.

Ігрові автомати онлайн казино

Механічний або електронний пристрій, за допомогою якого відбувається грошова гра є ігровим автоматом на гроші. Вони бувають різноманітної форми, мають як правило яскравий дизайн та оформлення, за програмовані на великий асортимент ігор. Участь у грі можуть брати від одного до кількох учасників, які кооперуються для гри проти автомата, а можуть грати один проти одного.

Екперти з грального бізнесу розділили їх на шість типів: класичні на три-, п’ять-, шестибарабанні, прогресивні та інтерактивні VR слоти.

Доступ до великої кількості різних ігор на реальні гроші, як правило надає казино, а саме рулетка, картярські апарати, лотереї та слоти на реальні гроші. Перші три види є класичними іграми і всім відомі, мають давню історію свого погодження, а остання гра відбувається на ігровому автоматі на гроші.

Для обертання барабанів гравець натискає кнопки і отримання виграшу та суми можливе при умові випадання відповідної комбінації. Під автоматом розміщуються описи виграшних комбінацій і додаткових символів. Звичайно слоти на реальні гроші є і онлайн. Гра онлайн набирає великої популярності, як серед гемблерів так і серед нових гравців тому. що має свої переваги – комфортні домашні умови, грати можна в любий зручний час.

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Популярні ігрові апарати

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Як бачимо індустрія ігрового бізнесу розвивається та набирає шалених обертів так, як збільшується кількість ігрових автоматів на гроші, слотів на реальні гроші. Постійно відбувається поповнення ігрового асортименту з метою утримання постійних гравців та приваблення нових.

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Саме легалізація ігрового бізнесу стала відправною точкою у повній розбудові азартних ігор в нашій державі. Звичайно ж це в свою чергу тягне за собою збільшення робочих місць серед обслуговуючого персоналу, провайдерів.

Відбувається і сплата відповідних податків і отримання коштів за придбання ліценцій. Тому переведення грального бізнесу в правове поле дають підстави вважати рішенням щодо прийняття відповідного Закону вірним. Головну мету досягнуто щодо додаткового наповнення Державного бюджету України. Можливість до фінансування освітніх програм та програм культури і спорту дадуть і для нашої країні жаданні результати.