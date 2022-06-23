Як правильно вибирати чоловічі гаманці?

Попри те, що більшість сучасних чоловіків вже давно користується картками для оплати, необхідність мати при собі паперові гроші нікуди не поділась. Та й картки теж необхідно кудись ховати, але так, щоб усі ці речі завжди були під рукою. Проще кажучи, потрібен гаманець.

Чоловічий гаманець є таким же уособленням фінансового рівня власника, як наручний годинник. Це надважливий аксесуар, що виконує функції зберігання речей при собі, а також має помітне представницьке значення.

Чим чоловічий гаманець відрізняється від жіночого?

Загалом гаманець, як термін, узагальнено означає аксесуар для зберігання грошей та невеликих речей без обмеження щодо статі власника. Суто чоловічі моделі називаються портмоне і саме про даний різновид гаманців далі піде розмова.

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Загалом класичне портмоне має більш виважений дизайн з мінімумом декоративних елементів. Також розмір чоловічого гаманця зазвичай менший за більшість жіночих аналогів. Він може бути вертикального та горизонтального типу, в той час як жіночі моделі виключно горизонтальні.

Основні характеристики чоловічих гаманців

Саме вони визначають критерії вибору портмоне. Сучасний ринок гаманців є досить різноманітним, що дозволяє вибрати модель за певними характеристиками та параметрами, серед яких:

Конструкція – є декілька базових різновидів, зокрема це так звані купюрники (великі портмоне вертикального типу), а також моделі подвійного (біфолдери) та потрійного складання (трифолдери). Функціонал – мається на увазі внутрішній устрій виробу, кількість відділень та карманів, що безпосередньо відповідає за місткість чоловічого гаманця. Матеріали – більшість моделей є шкіряними, вибір при цьому не обмежується класикою на основі гладкої шкіри, оскільки є портмоне на основі зернистої флотар, фактурної шкіри пітона, а також цікаві варіанти з тисненням під «крокодила», стильні сап’янові рішення та вироби із вантажної сrazy horse. Тип застібки – можна вибрати гаманець, який застібається завдяки блискавці, або придбати класичний варіант на кнопці. Крім того, є комбіновані моделі (блискавка + кнопка). Колір та дизайн – варіативності форм та забарвлень сучасних портмоне може позаздрити будь-яка інша товарна група.

Сьогодні кожен охочий може придбати чоловічий гаманець, вибравши модель з оптимальними характеристиками та варіантом дизайну.