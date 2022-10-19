Xiaomi 12T Pro с впечатляющей камерой на 200 Мп

4 октября 2022 года компания Xiaomi представила новинки. Это гаджеты с интересным дизайном и современными техническими параметрами. Особого внимания заслуживает флагманская модель Xiaomi 12T Pro, которая получилась по-настоящему мощной. В чем же главные особенности гаджета от популярного бренда – разберемся далее.

Основные фишки флагмана Xiaomi 12T Pro

Смартфон получил довольно большую диагональ экрана – 6.73 дюйма с соотношением сторон 20:9, что обеспечивает одинаково комфортную работу и игру с помощью этого устройства. Красивый корпус слегка закруглен – телефон удобно ложится в руку. Экран защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, на задней панели из качественного пластика практически незаметны отпечатки.

Смартфон получил матрицу AMOLED, отвечающую за высокое качество изображения и отличную детализацию. Здесь великолепная цветопередача благодаря 1 миллиону цветов и поддержке HDR10+ с частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Устройство получилось облегченным за счет батареи на 4600 мАч. Но производителю удалось удивить некоторыми достижениями – телефоны Xiaomi этой серии поддерживают быструю зарядку мощностью до 50 Вт. Для полного заряда аккумулятора потребуется не более 20 минут.

Достойно восхищения качество фото- и видеосъемки, которое обеспечивается современными камерами. Xiaomi 12T Pro получил три основных модуля по 50 Мп, а также:

широкий динамический диапазон;

великолепную детализацию;

изумительный баланс цветов.

Аппарат снимает видео 8K. Фронтальная камера тоже создает очень хорошие изображения, но ее оптика получила фиксированный фокус.

Особого внимания заслуживает великолепная производительность гаджета. Она доступна в двух исполнениях – ОЗУ на 8/12 ГБ + 256 ГБ встроенной памяти в сочетании с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Для телефона характерна отличная энергоэффективность и высокая скорость работы с программами без зависаний.

Каким получился смартфон Xiaomi 12T Pro

Новый смартфон от компании Xiaomi получил все шансы стать популярным гаджетом для требовательных пользователей. Это топовый аппарат с мощными характеристиками, обеспечивающими комфортную эксплуатацию: высокое разрешение экрана, производительный чипсет, великолепные параметры камер, большой объем памяти и очень быстрая подзарядка, в наше время это самое оптимальное решение.