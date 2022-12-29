Виды хирургических методов лечения эндометриоза

Матка женщины имеет слизистую оболочку, которая называется эндометрием. При эндометриозе клетки этой слизистой оболочки патологически разрастаются за пределами матки и вызывают дискомфорт, а также могут привести к бесплодию.
Бороться с этим заболеванием можно консервативным методом и с помощью операции. В большинстве случаев эффективнее выбирать хирургическое лечение эндометриоза, потому что лечение медицинскими гормональными препаратами часто не дает нужного результата.
Виды операций хирургического характера по удалению эндометриоза
Специалисты выделяют два вида оперативных вмешательств для лечения эндометриоза:
- Вмешательства, при которых матка и придатки сохраняются.
- Вмешательства, при которых эти органы удаляют.
Молодым женщинам, которые еще не рожали или еще планируют беременность, врачи чаще всего по показаниям назначают первый вид операций. Сохранению органов способствует также расположение очагов разрастания, например, когда эндометрий уходит к кишечнику и прочим органам.
В случае тяжелых форм протекания болезни и женщинам старшего возраста могут быть назначены операции второго вида.
Первое, что должна сделать женщина, при выявлении у себя подозрительных симптомов – это обратиться к гинекологу. По ссылке https://mediland.ua/metodyi-lecheniya/ginekologiya можно записаться на прием в клинике “Мэдиленд”, где поставят диагноз и назначат самое эффективное лечение.
Хирургические способы избавления от эндометриоза
В зависимости от местонахождения эндометриоза лечение этого заболевания может проводиться по-разному, ведь каждый метод имеет свои особенности. Выделяют такие основные хирургические методы:
- Гистероскопия – таким способом безопаснее всего удалять очаги заболевания. Гистероскоп вставляют в матку через влагалище, расширяя при этом цервикальный канал. На конце этого прибора находится камера и картинка из нее идет на монитор, благодаря чему врач находит очаги эндометриоза и под наблюдением вырезает их.
- Лапароскопия – в случае распространения эндометриоза в сторону брюшины лучше всего применять именно этот метод, потому что доступ к образованию проводится именно через живот. Делают небольшие разрезы, через которые вводится лапароскоп и также под контролем камеры проводится удаление частей эндометриоза.
- Выскабливание – с помощью специальной кюретки при больших зонах поражения органов проводится вычищение матки от эндометриоза. а его остатки убирают изнутри специальным насосом.
- Лапаротомия – удаление большого по размеру эндометриоза происходит через проведение разреза внизу живота в складках. Разросшийся эндометрий специальным инструментом срезают и проводят прижигание.
- Гистерэктомия – самый крайний вариант, при котором удаляют очаг заболевания вместе с маткой, если ничто другое не помогает. Иногда также может проводится удаление других пораженных заболеванием органов.