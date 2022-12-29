Виды хирургических методов лечения эндометриоза

Матка женщины имеет слизистую оболочку, которая называется эндометрием. При эндометриозе клетки этой слизистой оболочки патологически разрастаются за пределами матки и вызывают дискомфорт, а также могут привести к бесплодию.

Бороться с этим заболеванием можно консервативным методом и с помощью операции. В большинстве случаев эффективнее выбирать хирургическое лечение эндометриоза, потому что лечение медицинскими гормональными препаратами часто не дает нужного результата.

Виды операций хирургического характера по удалению эндометриоза

Специалисты выделяют два вида оперативных вмешательств для лечения эндометриоза:

Вмешательства, при которых матка и придатки сохраняются. Вмешательства, при которых эти органы удаляют.

Молодым женщинам, которые еще не рожали или еще планируют беременность, врачи чаще всего по показаниям назначают первый вид операций. Сохранению органов способствует также расположение очагов разрастания, например, когда эндометрий уходит к кишечнику и прочим органам.

В случае тяжелых форм протекания болезни и женщинам старшего возраста могут быть назначены операции второго вида.

Первое, что должна сделать женщина, при выявлении у себя подозрительных симптомов – это обратиться к гинекологу. По ссылке https://mediland.ua/metodyi-lecheniya/ginekologiya можно записаться на прием в клинике “Мэдиленд”, где поставят диагноз и назначат самое эффективное лечение.

Хирургические способы избавления от эндометриоза

В зависимости от местонахождения эндометриоза лечение этого заболевания может проводиться по-разному, ведь каждый метод имеет свои особенности. Выделяют такие основные хирургические методы: