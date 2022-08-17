Выбираем запчасти для дрели правильно

Дрель — один из наиболее популярных и затребованных инструментов как среди любителей в сфере ремонта, так и среди профессионалов. Используется для проведения строительных, отделочных, столярных, слесарных и других видов работ, за счёт чего получил репутацию надежного, универсального устройства.

Время от времени всё выходит из строя. Природный износ, неправильная эксплуатация, проблемы с напряжением — эти факторы могут привести к тому, что вам придется заменить запчасти для дрели новыми. А мы расскажем о том, как более эффективно это сделать.

Самые частые поломки дрели

Даже дрели известных брендов со временем выходят из строя. Это нормально, так как запчасти для электроинструмента, на которые приходится самая большая нагрузка, изнашиваются первыми, из-за чего появляются проблемы в работе.

Необычные звуки, перебои в работе, легкий дым, неприятный запах, искры могут указывать на то, что пора что-то менять. Наиболее частыми поломками являются:

обгорание щёток; естественный износ и, как следствие, разрушение опорных подшипников; поломка регулятора или реверсного переключателя; кнопка пуска окисляется или сгорают контакты; поломка патрона; проблемы с электродвигателем; износ подшипников, шестерен; выход из строя редуктора; проблемы с коллекторно-щеточным узлом; перегорел электронный блок управления.

Как видите, абсолютно все запчасти на дрель время от времени приходится менять. Важно быстро увидеть поломку, правильно найти источник проблемы и вовремя приобрести замену. Если вы непрофессионал, лучше не делать этого самостоятельно, так как внутри механизм достаточно хрупкий и можно случайно вовсе испортить инструмент.

Как подобрать запчасти для дрели

Подобрать запчасти для электроинструмента — самая ответственная задача. Именно от правильного выбора будет зависеть эффективность работы прибора в результате. Рынок деталей сегодня очень огромный, можно заказать продукцию с доставкой домой и цена будет даже выгоднее, чем в офлайн магазинах.

В первую очередь важно знать модель дрели. В идеале купить запчасти полностью идентичные предыдущим — это можно сделать по артикулу. Иногда нужно искать взаимозаменяемые изделия (устаревшая модель, устройство со специфическими функциями, например). Информация о совместимости всегда указана в инструкции к каждой детали отдельно.

Также не стесняйтесь мерять габариты изделия, если не знаете артикула. Ориентируйтесь на внешний вид и схему инструмента. На ней дрель изображена в разобранном виде, запчасти пронумерованы, поэтому вы всегда сможете узнать вышедшую из строя комплектующую визуально.

Как уберечь дрель от поломки

От качества ухода за дрелью напрямую будет зависеть срок и эффективность эксплуатации, поэтому важно внимательно читать инструкцию, следовать ей. Таким образом вы сможете сделать процесс естественного износа более медленным, гарантировать безопасную работу.

Во-первых, важно строго выдерживать интервалы работы и «отдыха», указанные в инструкции. Они зависят от мощности инструмента, его класса, функций. Во-вторых, нужно не допускать работу с максимальной нагрузкой.

Хранить дрель нужно в сухих помещениях. Желательно делать это в специальном кейсе, чтобы внутрь не попадала пыль. После работы не забывайте очищать инструмент — мелкие части рабочего материала могут попадать внутрь и также ставать причиной поломки. Не оставляйте изделие в неотапливаемых помещениях зимой: холод негативно влияет на эксплуатационные способности.