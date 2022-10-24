Выбор краски для волос: практические советы

Для того чтобы освежить образ и расставить в нем новые акценты, женщине порой достаточно просто изменить цвет локонов. И сделать это нетрудно даже в домашних условиях, нужно только купить краску для волос, которая обеспечит нужный результат.

Виды красок для волос

Класс окрашивающего средства влияет на глубину проникновения пигментных веществ внутрь волоса и определяет уровень колорирования и длительность изменения цвета. Различают такие типы средств:

перманент – глубоко проникающий стойкий вариант, который способен изменить цвет на несколько тонов;

полуперманент – менее агрессивная и эффективная, но более бережная окрашивающая косметика, рассчитанная на месяц;

осветлители – активные средства для перехода из брюнетки в блондинку, содержащие аммиак и перекись водорода;

средства для временной окраски – вещества, покрывающие волос специальной пленкой, но не проникающие внутрь него, легко смываются водой.

Выбор типа краски зависит от цели, которую вы хотите достичь.

Советы по выбору краски для волос

Если при подборе окрашивающей косметики учитывать несколько несложных правил, сделать это будет гораздо легче, и положительный результат не заставит себя ждать.

В отношении красок с окислителями действует такое соотношение – каждые 3% окислителя меняют оттенок на один тон. Соответственно, концентрация 6% меняет цвет локонов на два тона, а 9% – на три.

Чтобы избежать зуда и других проявлений аллергии на краску, достаточно нанести небольшое ее количество на тыльную сторону ладони на недолгое время. Если ваша кожа никак не отреагировала, не появилось покраснения или зуда, значит, все в порядке.

Закрашивая седые волосы, нужно учитывать – чем их больше, тем общий результат будет светлее. Если ваша цель – устранение седины и длительное сохранение цвета, для гарантированного результата лучше воспользоваться профессиональными средствами.

Пигменты, входящие в состав хны или басмы, отличаются невероятной стойкостью, поэтому если в ваши планы не входит долгая перемена цвета, лучше воспользоваться оттеночным шампунем или тоником. Так вы сможете поэкспериментировать с новыми цветами или расставить свежие акценты в своей прическе.

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