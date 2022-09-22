Все про блокчейн: що це і де використовується?

Блокчейном називають децентралізовану базу даних, яка знаходиться й оновлюється одночасно на великій кількості комп’ютерів, поєднаних один з одним Інтернет-мережею. З англійської мови “Blockchain” перекладається як “ланцюг блоків” – це досить непогано показує сутність цієї бази даних.

Нерідко блокчейн порівнюється з намистом, де кожна намистина – це блок, а ланцюжок є нерозривним. Щоб краще зрозуміти блокчейн та його види, прочитайте цю статтю, створену за підтримки ЦеКрипто.

Трохи про історію появи блокчейну

У 1982 р. криптограф Девід Чаум запропонував перший протокол, який має схожість з блокчейном. Уже в 1991 р. В. Скотт Сторнетта та Стюарт Хабер створили роботу щодо консорціумів (тобто про те, як можна на цифровий документ ставити штамп часу). Та безпосередньо Сатоші Накамото створив першу у світі криптовалюту – Bitcoin і найпершу версію програмного забезпечення для реалізації протоколу Bitcoin, на основі чого винайшов першу блокчейн-мережу. Сатоші Накамото – це не одна людина, як може здатися, а група людей-розробників.

Де використовується блокчейн?

Блокчейн – це цифровий непорушний запис дій. Блок – це якийсь цифровий (та не обов’язково числовий) код. До того ж, кожен блок володіє інформацією попереднього. Тому блокчейн – не тільки база даних, а ще й спосіб передачі інформації та її шифрування. Статті про криптовалюту й блокчейн допоможуть вам більше розібратися у світі крипти.

Ця технологія активно використовується при переказі криптовалюти. Як тільки ви відправили крипту за допомогою блокчейну, інформація про цей переказ буде підтвердженою та збереженою тисячами комп’ютерів у цілому світі. І вона має багато плюсів у порівнянні з іншими:

Весь процес переказу займає всього лічені хвилини (з деякими блокчейнами навіть секунди).

У блокчейні нереально підробити гроші чи втратити їх.

Посередників та третіх осіб не існує.

Блокчейн – математично точна технологія, тому точність розрахунків криптовалюти гарантована.

Типи блокчейнів

Публічний блокчейн – децентралізована мережа комп’ютерів, яка є відкритою та доступною будь-кому, хто має бажання підтвердити транзакцію (тобто перевірити точність) чи запитати її. Люди, які займаються підтвердженням транзакцій, звуться майнерами. Вони отримують винагороду за свої дії. Публічні блокчейни користуються зазвичай двома механізмами:

Proof of Work – це децентралізовані механізми консенсусу, що вимагають від майнерів вирішення складних математичних задач для запобігання обману системи.

Proof of Stake – це також механізми консенсусу, які дають можливість власникам криптовалюти покласти її на депозит та створювати валідаційний нод. Це надає їм право додавати нові блоки транзакцій до блокчейну, перевіряти їх та бути нагородженими за це.

Найпопулярніші публічні блокчейни на сьогодні – це Ethereum та Bitcoin.

Приватний блокчейн – це блокчейн, доступ до якого є обмеженим. Люди, які мають бажання приєднатися, повинні отримати дозвіл від системного адміністратора. Часто блокчейни з обмеженим доступом є централізованими (тобто ними керує якась організація). Один з прикладів приватного блокчейну з дозволом – це HyperLedger. Консорціуми/гібридні блокчейн – це блокчейн, який є такою собі комбінацією приватного й публічного блокчейна. Він містить одразу дві функції: децентралізовану та централізовану. Прикладом гібридних блокчейнів є DragonChain та Energy Web Foundation. Сайдчейн – це блокчейн, який функціонує паралельно з основним ланцюжком. Завдяки цьому користувачі можуть пересувати активи між кількома різними блокчейнами, навіть покращувати ефективність та масштабованість (тобто здатність системи розвиватися згідно зі зростаючим попитом та збільшенням її користувачів). Прикладом сайдчейну є блокчейн Liquid Network. Слідкуйте за Instagram ЦеКрипто, щоб більше дізнатися про блокчейни.

Технологія блокчейну точно довго буде з нами, бо перспектива її використання має дійсно багато сценаріїв: можливість швидкісних транскордонних платежів, смарт-контракти. Часто сьогодні технологія блокчейну асоціюється з Bitcoin, але це не зовсім правильно. Блокчейн – це саме спосіб, який розподілено зберігає дані та має велику кількість застосувань:

продажі

кредитування

документообіг

голосування й вибори

страхування

нерухомість

логістика тощо

Це тільки декілька прикладів, та в реальності існує ще безліч сфер, елементи яких можуть зберігатися у вигляді інформації та потребують надійний захист. Bitcoin є одним з багатьох проектів, який став неймовірно популярним через божевільне зростання вартості. Та реально цей “хайп” криптовалюти ховає унікальну технологію блокчейн, яка здатна змінити світ. Ми розуміємо, що для багатьох не дуже знайомих зі сферою криптовалюти технологія “блокчейн” залишиться досить складною для розуміння концепцією, але не для вас. Щоб завжди бути в курсі останніх подій у світі криптовалюти, підписуйтеся на ЦеКрипто у Телеграмі.