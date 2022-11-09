Вітаміни для зниження цукру

Ми часто можемо почути слова: підвищений цукор крові. Що це означає? Чи завжди підвищений цукор крові говорить про діабет і чи завжди при діабеті буває підвищений цукор? Діабет – це захворювання, пов’язане з недостатнім виробленням інсуліну або засвоєнням його організмом.

Інсулін – це гормон, що виробляється підшлунковою залозою і сприяє розщепленню цукру.

За певних умов (у стані вагітності, після тяжких захворювань, за тривалого стресу) цукор може зростати, але протягом досить короткого проміжку часу нормалізовуватися без жодних втручань. Це лише сигнал про імовірність виникнення діабету у майбутньому, але це ще не діабет.

Буває, що діабет у людини є, але при цьому цукор у крові – в межах норми. Що ж може наштовхнути на думку про прихований діабет? Насамперед – сухість у роті, рясне сечовипускання, біль у животі, зниження чи навпаки – різке збільшення ваги.

Для того, щоб визначити тип діабету – інсулінозалежний чи не залежний – необхідно здати так звані “навантажувальні” проби, коли цукор визначається не тільки натщесерце, а й після споживання високовуглеводної їжі (зазвичай використовують цукровий сироп) – цукор у цій пробі не має перевищувати 10 ммоль/л.

Що може призвести до розвитку діабету

Ожиріння;

Захворювання підшлункової залози (панкреатит);

Перенесені тяжкі захворювання;

Надмірне вживання жирної, смаженої та копченої їжі;

Стреси;

Ендокринні зміни (клімакс, вагітність, аборт);

Надмірне вживання алкоголю;

Гостра вірусна інфекція чи інтоксикація;

Спадковість.

Чим небезпечний діабет

Діабет – захворювання, що негативно діє на весь організм. Насамперед, ушкоджується судинна стінка та оболонка нервових клітин. Першими починають страждати нирки, очі, нервові закінчення (діабетична полінейропатія, яка призводить до кульгавості, порушення чутливості шкіри), кровопостачання верхніх та нижніх кінцівок може призвести до гангрени та ампутації кінцівки або її частини. Також при діабеті різко знижується імунітет, людина починає тяжче хворіти, знижується загоєння і навіть найменша подряпина може перетворитися на величезну гнійну рану.

Тобто, немає практично жодної системи в організмі, яка б не постраждала від цієї грізної недуги. Особливо негативно позначаються коливання цукру, тому основною метою терапії є підтримка рівня цукру крові протягом дня. Найнебезпечніші стани при цукровому діабеті – це гіпоглікемічні та гіперглікемічні коми, коли цукор у крові досягає критичного рівня (максимального або мінімального), людина втрачає свідомість і може загинути в дуже короткий термін, якщо цукор не нормалізувати. Характерною ознакою гіперглікемічної коми або передкоматозного стану є запах ацетону з рота.

Звідки в крові береться цукор

Існує два джерела підвищення цукру в крові: вуглеводи, що надходять з їжею, та глюкоза, що потрапляє в кров із печінки. Печінка є складом (депо) цукру в організмі. Тому не можна досягти зниження рівня цукру в крові лише обмеженням споживання вуглеводів. У таких умовах печінка просто посилить викид цукру в кров, але його рівень все одно залишиться високим. Для людей без цукрового діабету рівень цукру в крові рано вранці становить 3.3-5.5 ммоль/л. Після сніданку рівень підвищується до 7,8 ммоль/л.

Що таке інсулін

Інсулін – це білковий гормон, який виробляється у підшлунковій залозі особливими клітинами (бета-клітини). Людині без цукрового діабету необхідна кількість інсуліну надходить в кров регулярно. Після вживання їжі, що містить вуглеводи, в кров відразу потрапляє багато глюкози, тоді з підшлункової залози виділяється додаткова кількість інсуліну. Тобто інсулін виробляється і надходить у кров відповідно до змін рівня цукру в крові. Це своєрідний регулювальник підшлункової залози. Але якщо він відмовив, то у людини є можливість допомагати своєму організму дотриманням певних правил, залежно від типу діабету (інсулінозалежний чи не залежний).

Як запобігти захворюванню

В разі існування імовірності, що діабет першого типу може передатися спадковим шляхом, намагайтеся загартовувати молодше покоління, оскільки застудні захворювання найчастіше вражають і важче протікають у дітей та підлітків з ослабленим імунітетом.

Профілактикою діабету другого типу цілком може стати контроль ваги, аби запобігти ожирінню. А також влаштовуйте собі проходження бодай коротких курсів вітамінної профілактики рівня цукру й надлишкової ваги.

БАДи для зниження рівня цукру

Біологічно активні домішки в цьому випадку – це вітаміни, мінерали (мікроелементи), рослинні екстракти й комплекси. В назві препарату Blood Sugar Support закладено його призначення – “підтримка рівня цукру в крові”. До складу цих капсул ввійшли нікотинат хрому, альфа-ліноленова кислота (поліненасичена жирна кислота ряду Омега-3) та рослинні екстракти: кориці, джімнеми, плодів гіркої дині. Виробник препарату – компанія Bluebonnet Nutrition – рекомендує вживати його не лише для контролю рівня цукру в крові, а й при уповільненому метаболізмі та надлишковій вазі.

Значно ширший спектр застосування має комплекс мікроелементів Хром Піколінат від компанії 21st Century. Його рекомендують при надлишковій вазі, підвищеному рівні холестерину, порушеннях вуглеводного та жирового обмінів в організмі, атеросклерозі. У пропорціях 90/200 тут використано карбонат кальцію і піколінат хрому.

Ті ж мікроелементи ввійшли і до складу препарату Яблучний оцет +, розробленого лабораторією Mason Natural. Але цю формулу посилює рослинний комплекс, у складі якого: яблучний оцет, екстракт листя зеленого чаю і цитрусових. Вживати по 1 пігулці на день під час їжі рекомендують, якщо присутні: підвищений рівень цукру в крові, надмірна вага, порушення обміну речовин, дисфункція шлунково-кишкового тракту, підвищений рівень холестерину та знижений метаболізм.