Важность правильного проектирования фундамента перед строительством

Фундамент, который опирается на грунт,- является основой всего здания. Грамотные расчеты, а также дальнейшая закладка гарантирует прочность постройки и ее долговечность.

Несоответствующий или неправильный проект фундамента считается основной ошибкой в строительстве любых домов: и частных, и дачных, и таунхаусов.

На начальных этапах ошибки проявляться не будут, поэтому дом продолжают строить. На самом деле это уже бессмысленно, так как постройка не будет отличаться изначальными параметрами надежности или долговечности. Вполне возможно, что в дальнейшем фундамент не выдержит нагрузку от жильцов, осадков или обустройства и эксплуатации.

Таким образом, неправильно спроектированный фундамент подвержен просадке, как следствие перекосу здания, дальнейшему растрескиванию стен дома.

Соблюдение норм, расчеты и последствия

Хороший фундамент дома подразумевает не только грамотную и качественную постройку, использование зарекомендовавших себя расходных материалов, но и детальное его проектирование. Проект фундамента всегда должен составляются индивидуально, с учётом всех постоянных и переменных нагрузок, внутреннего строения грунта и особенностей рельефа участка, а так же пожеланий заказчика.

Программа проектирования фундамента включает в себя:

Определение типа здания и его назначения.

Фундамент обычного дачного дома отличается от основания коттеджа, поэтому и требования совсем другие. Их несоблюдение ведет за собой проседание, аварийное состояние постройки.

Вычисление общей площади.

Важно представить точные данные по поводу этажности, хозяйственной части, количества жилых помещений, а также их квадратуры.

Занятость жильцов.

Эти данные нужны для создания кабинетов, мастерских и даже залов. Появиться они могут уже в дальнейшем, однако для фундамента важно спрогнозировать эти моменты дополнительной нагрузки.

Материалы строительства.

Речь идет о стенах, перекрытиях, крыше. Все эти переменные определяют общий вес всей постройки.

Сети и коммуникация.

Места подключения к электричеству, подводка водопровода, наличие канализации. В фундаменте это отобразится в виде «закладных» или пустот для коммуникаций. Вполне возможно, что заказчик пожелает иметь печь в доме, а это подразумевает соответствующее основание в фундаменте.

Особенности грунта

Его состав и механические свойства, глубина грунтовых вод. Часто перед установкой те же винтовые сваи требуют проект фундамента на склоне.

Правильное проектирование фундамента перед строительством даст возможность учесть возможные проблемы в будущем, а также избежать их, чтобы дом прослужил не один век.

Заказать проект фундамента

Правильный подход к строительству подразумевает проведение инженерно-геологических изысканий на месте строительства. Так можно понять особенности грунтов, их восприятие нагрузок, определение несущих слоев и рациональный расход бюджета строительства, предполагающий не создание троекратных необоснованных запасов платности и в то же время обеспечение нормированных расчетной надёжности и долговечности.

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