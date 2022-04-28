В Узбекистане активно развивается бизнес ставок на спорт, несмотря на нюансы государственной политики

Несмотря на то, что в Узбекистане процесс легализации букмекерской деятельности несколько затянулся, рынок развивается, а количество поклонников ставок на спорт растет.

Аналитики bukmeyker Mostbet отмечают, что последние два годы именно молодежь начала активно интересоваться ставками на результаты спортивных состязаний.

Некоторые и вовсе называют происходящее “пандемией ставок”. Популярность беттинга демонстрирует, что такие инструменты, как блокировка или информационный локдаун, не работают. Больше положительный эффект демонстрируют легализация и информирование население о том, кто такие букмекеры, как они работают, как правильно воспринимать этот вид развлечения. Ключевое, что нужно доносить к населению, которое интересуется ставками, – это вид развлечения, а не способ заработка.

Немного о феномене беттинга

Букмекерство родилось в Великобритании, где первые пари начали заключать на лошадиных скачках. Сегодня, по данным аналитиков БК Мостбет, ставки делаются на все виды спорта. Причем заключать пари можно в наземных букмекерских пунктах, на сайтах букмекеров, либо через специальные мобильные приложения, как например, у того же MostBet https://mostbet-star.com/uz/mobile.html.

Интересуясь ставками на спорт, важно понимать, что у этого вида развлечений есть социальная и этическая стороны. А ключевой двигатель букмекерства – азарт. Причем, если говорить о последнем, получается интересная штука. Каждый человек, интересующийся спортом, всегда делает ставки на свою команду, присутствует при этом денежный эквивалент или нет. То есть, букмекерство, как социальный феномен, давно есть в человеческом сознании. Главное, определенные знания, умения анализировать и чувство меры.

Эффективные механизмы регулирования

Государству нужно искать такие механизмы регулирования букмекерского рынка, чтобы максимально защитить население, но также дать возможность легальному бизнесу развиваться. Однозначно, нужно ограничить доступ к ставкам несовершеннолетних, малообеспеченных, неплательщиков алиментов, должников. Поможет в этом процедура обязательной регистрации и верификации беттора.

Аналитики портала с актуальными bonus code на Mostbet отмечают также важность следующих действий:

создание Фонда ассоциации букмекеров, который будет гарантировать возврата денег обездоленным игрокам до определенного максимума;

разработать грамотную налоговую политику в сфере букмекерства.

Вопрос налогов крайне важен, поскольку по оценкам экспертов, легализация способна вывести из «тени» до 50 млн долларов ежегодных поступлений в бюджет. А такие деньги государство может направить на развитие спорта и благотворительность.