Утюги: виды и нюансы выбора

Утюг — прибор для разглаживания складок на одежде. От его правильного выбора зависит то, насколько процесс глажки будет быстрым и легким.

В отличие от парогенератора, утюг имеют более компактные размеры и приемлемую цену. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо ознакомиться с классификацией и характеристиками современных моделей.

Виды и плюсы утюгов

По функциональным возможностям приборы делятся на 4 вида:

Классические без пара. Предназначены для сухой глажки. Не оснащены встроенным резервуаром для воды. Чтобы устранить заломы и складки, нужно использовать распылитель или влажную ткань. Отличаются низкой ценой и представлены неизвестными брендами. С распылителем воды и терморегулятором. Такие модели отпаривают одежду благодаря отверстиям, расположенным на подошве, из которых под давлением генерируется пар. Увлажнение ткани осуществляется при нажатии специальной кнопки над носиком утюга. С автоматической регулировкой температуры. Позволяют экономить время, так как самостоятельно определяют материал вещей и подбирают нужный температурный режим. Подходят для любых видов тканей, имеют высокую стоимость. Паровые. Имеют большой встроенный резервуар с водой и возможность отпаривания. Подходят для сложных и больших вещей, например, штор или верхней одежды.

Не так давно на рынке бытовой техники появились беспроводные модели утюгов. Они заряжаются на специальной подставке и могут использоваться до тех пор, пока держится заряд во встроенном аккумуляторе. Такие устройства обеспечивают свободу движения во время глажки, а провод не сминает одежду.

Преимущества утюгов:

удобство использования;

долговечность;

мобильность;

компактность;

большой выбор расцветок и форм.

Нюансы выбора

При покупке устройства для глажки одежды стоит обратить внимание на мощность. Для большой семьи и тем, кто часто гладит большое количество вещей, подойдет прибор мощностью от 1900 Вт. Для семьи из 2–3 человек оптимальным вариантом станет модель средней мощности — от 1500 до 1900 Вт. Для нечастой глажки или в путешествие целесообразно взять недорогой прибор мощностью до 1500 Вт. Они имеют компактные размеры, потребляют мало электроэнергии и недорого стоят.

Выбирая модель с паром, учитывайте мощность парового удара и количество выделяемого пара. Для плотных тканей и вещей из денима подойдет 70–100 г/мин. Оптимальный вариант для обычной глажки — 20–30 г/мин.

Один из главных критериев выбора — подошва утюга. К самым бюджетным относятся модели с алюминиевой подошвой или из нержавеющей стали. Они быстро нагреваются, легко очищаются и хорошо скользят по ткани, но подвержены царапинам. Более дорогие приборы имеют титановую или стеклокерамическую подошву. Такое покрытие отличается прочностью, надежностью и неприхотливостью.