Уролог — лікар, який допоможе зберегти та відновити здоров‘я сечостатевої системи

Хибна думка, що урологія це лікування виключно чоловічих проблем. Насправді пацієнтами уролога можуть стати не тільки чоловіки, але і жінки та навіть діти. Абсолютно кожен може зіткнутися з проблемами сечостатевої системи де треба консультація уролога.

Якщо у вас виникає дискомфорт при сечовипусканні, біль у попереку, в області нирок чи у паху, не зволікайте та одразу ж звертайтесь по допомогу.

Хоча здається, що це дуже інтимна проблема, якою не варто ділитися, а яку треба вирішувати на самоті, якомога далі від сторонніх вух та очей, це абсолютно не так. Не варто соромитись. Варто негайно записуватись на консультацію до уролога. Інакше окрім мовчазного терпіння дискомфорту та болю ви ризикуєте отримати хронічні хвороби та навіть безпліддя.

Куди звертатися

Для розв‘язання інтимних проблем рекомендуємо клініку Medialt — сучасний заклад європейського рівня. Тут доступна консультація уролога з подальшим визначенням діагнозу та необхідним лікуванням.

На сайті приватної клініки Medialt можна ознайомитися з усіма доступними послугами та їхньою вартістю, заочно познайомитися з персоналом клініки та профільними лікарями. Також доступна послуга запису онлайн. Обирайте зручний для вас день і час і самостійно бронюйте запис. Більше не треба чекати в чергах та витрачати свій дорогоцінний час.

Приватна клініка Medialt у Львові пропонує широкий спектр послуг:

Консультацію лікаря;

Планове комплексне обстеження;

Скринінг репродуктивних органів;

Взяття біоматеріалу та проведення онкоскринінгу;

Діагностика та лікування різних захворювань статевої та сечової систем;

Оперативне лікування;

Ультрадіагностика органів;

Контурна інтимна пластика;

Аналізи та дослідження крові, сечі та мазків;

Урологічне тестування;

Індивідуальне призначення контрацептивних засобів та інше.

У клініці представлене сучасне інноваційне обладнання, яке допомагає своєчасно визначити проблему та почати боротьбу з нею. Усі процедури виконуються одноразовими стерильними інструментами.

Звертаючись у приватну клініку Медіальт вам гарантують високий рівень сервісу та повну конфіденційність. Разом з тим клініка відкрита до своїх пацієнтів. Лікар детально пояснює усі свої дії, дає зрозумілі простою мовою коментарі та зважаючи на всі індивідуальні показники кожного окремого випадку підбирає оптимальний спосіб лікування для Вас.