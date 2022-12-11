Ультрабук: переваги досконалого вибору

В умовах сьогодення не уявляємо своє життя без засобів зв’язку, особливо ноутбуків, адже це ідеальна річ для роботи та навчання. Перегляд улюбленого фільму – не виключення. Вони, вийшовши на ринок, викликали цілу революцію.

Зараз в мережі Інтернет можна натрапити на різні види ноутбуків, але одним із кращих виборів сьогодні вважається новий клас – ультрабук. Таку позицію у сучасному світі він займає через свою мобільність та якість.

Раніше пошук ноутбука, що служить якнайдовше, займав тривалий час. Зараз більшість інтернет-магазинів, зокрема OpenShop, пропонують якісні ультрабуки, які здебільшого вибирають задля певної мети на кшталт офісної роботи, студентського навчання тощо.

Якщо детальніше розглядати основні характеристики такого класу портативних комп’ютерів, варто виокремити саме такі:

просторий екран. Такі моделі мають діагональ від 11 до 13 дюймів, через що не поступаються розмірам класичних ноутбуків;

удосконалені тачпади. Ними зручно користуватися, через те, що не потрібно підключати комп’ютерну мишу та займати для цього USB-роз’єм;

PK-матриці дають виразне зображення з органічним кольором.

При створенні ультратонкого ноутбука застосовується цілий ряд сучасних технологій, що дає змогу зменшити товщину та вагу їхніх корпусів. Сьогодні ці пристрої входять у модельний ряд таких виробників електроніки, як Lenovo, Acer, Dell та ін.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ УЛЬТРАБУКІВ

Насамперед варто зазначити, що такі ноутбуки мають більше часу автономної роботи, ніж звичайні ноутбуки, а ще – здатні працювати далеко від мережі більше 5 годин. Крім цього, володіють такими перевагами:

легкість та габарити. Забудьте ті часи, коли потрібно було купувати окрему сумку для ноутбука та відчувати дискомфорт від зайвих кілограмів, які потрібно носити з собою у поїздках. Ультрабук тонкий та легкий. Він поміститися у звичайну сумку чи шкільний рюкзак, бо його товщина найчастіше знаходиться в межах 5 см, а вага не перевищує 1,5 кілограма.

потужність. При цьому ультрабук повністю замінює стаціонарний комп’ютер і повнорозмірний ноутбук. Робота, навчання, розваги, спілкування – все це доступно у будь-якому місці планети за допомогою пристрою, розміри якого не перевищують журнал.

зручність. Сучасні ультрабуки мають широкий функціонал. Є як універсальні моделі, так і пристрої, які дозволяють виконувати специфічні професійні завдання, наприклад дизайнерам або монтажерам. До слова, ультрабуки вологостійкі. Пірнати з ними не треба, але дощ не стане причиною поломки.

До речі, якщо ви потребується сучасний та продуктивний портативний ноутбук, найбільший вибір ультрабуків представлений в онлайн-магазині openshop.ua – всього декілька кліків і лептоп вашої мрії вже незабаром буде у вашому розпорядженні.